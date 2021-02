Die Kernfrage: Willst du die TUI-Aktie auch 2022 besitzen?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

In die TUI-Aktie (WKN: TUAG00) kommt derzeit wieder mächtig Bewegung. Die Aussichten auf einen besseren Sommer beflügeln derzeit die Aktie. Womöglich kann das zu einem Turnaround-Potenzial reichen.

Foolishe Investoren, die jetzt auf die TUI-Aktie setzen, sollten sich jedoch eine wichtige Frage stellen: Willst du diese Anteilsscheine auch nach dem Jahre 2021 besitzen? Das könnte eine sehr wesentliche Fragestellung sein, die womöglich dazu führt, dass du deine Investitionsthese noch einmal überdenkst. Oder vielleicht auch nicht. Hier sind jedenfalls meine aktuellen Gedanken dazu.

TUI-Aktie: Klarer Turnaround …?

Wie gesagt, die TUI-Aktie lebt derzeit vor allem von einem: Von der Hoffnung auf einen deutlich besseren Sommer 2021. Die Aktie leidet derzeit weiterhin unter den Reisebeschränkungen und unter COVID-19 im Allgemeinen. Allerdings zeichnet sich Besserung bereits ab.

Die derzeitigen Buchungszahlen sind ermutigend. Zudem ist die Politik regional und womöglich auch überregional dabei, eine Exit-Strategie vorzubereiten. Das könnte bei dem leidgeplagten Reiseunternehmen zu einem Turnaround reichen.

Sollte es bei der TUI-Aktie zu einem operativen Turnaround kommen können, so wird der Sommer vermutlich ein spannender Zeitraum sein. Wenn das Reisen wieder möglich ist, könnte das natürlich auch dem Aktienkurs einen Gefallen tun. Eine Investitionsthese, auf die so mancher Investor jetzt augenscheinlich setzt. Vielleicht auch du, zumindest ein wenig unternehmensorientiert. Oder mit Blick auf eine vielleicht günstige Bewertung.

TUI-Aktie: Was ist mit 2022 …?

Das, was meiner Meinung nach jetzt zu kurz kommt, ist der weitere Verlauf. Sprich: Was passiert nach dem hoffnungsvollen Sommer des Jahres 2021? Selbst wenn es zu dem erhofften Turnaround und einem Sommer mit Reisen, Sonne und Meer kommen sollte: Die TUI-Aktie ist das, was die Aktie bereits auch im Vorfeld verbrieft hat. Jetzt womöglich nur eben durch COVID-19 nachhaltig beeinflusst.

Das heißt, das Geschäftsmodell wird weiterhin zyklisch und saisonal bleiben. Hinter der TUI-Aktie liegt außerdem ein hochverschuldetes Unternehmen, das sehr viele Mittel auftreiben muss, um die Staatshilfen zurückzuzahlen. Die Aktienbasis ist zudem zuletzt massiv verwässert worden. Von den künftigen Ergebnissen (wenn sie denn wieder eintreten), wird man als Investor daher nicht mehr in dem Maße wie vorher profitieren können.

Keine Frage: Die TUI-Aktie könnte möglicherweise noch immer einen Discount besitzen. Das derzeitige Aktienkursniveau von 5,17 Euro liegt noch deutlich unter den früheren Hochs. Im Vergleich zum 2018er-Kurs beispielsweise um über 50 %. Unternehmensorientiert könnten diese Anteilsscheine daher zwar günstig sein und einen Turnaround besitzen. Das Unternehmen selbst bleibt jedoch saisonal und hochverschuldet. Das ist ebenfalls das Gesamtpaket.

Willst du das …?

Die Foolishe Frage ist daher: Willst du jetzt diesen Gesamtmix? Falls ja, solltest du vielleicht ein knallharter Contrarian-Investor sein. Für alle anderen könnte es weiterhin angebracht sein, auf Alternativen zu setzen.

