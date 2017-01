"Kerners Köche" sind wieder da / JBK versammelt seine Lieblingsköche im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Johannes B. Kerner versammelt wieder Woche für Woche vier derbesten Köche bei sich im Studio. Ab Samstag, 1. April 2017, 16.15Uhr, im ZDF kochen sie wöchentlich in "Kerners Köche" jeweils einGericht eines viergängigen Menüs und stellen sich der strengsten Jurydes Landes: sich selbst."Nirgendwo sonst treffen so viele Küchenchefs dieser Klassezusammen und kochen in einer Sendung. 'Kerners Köche' war und bleibtKult", sagt ZDF-Showchef Dr. Oliver Heidemann.Neben Alfons Schuhbeck, Cornelia Poletto, Alexander Herrmann,Nelson Müller, Sarah Wiener, Tim Mälzer, Frank Rosin und Johann Laferbegrüßt Johannes B. Kerner auch neue, verheißungsvolle Küchenstars amStudio-Herd. Sie kochen gemeinsam, geben sich gegenseitig Tipps,kritisieren sich, helfen und behindern sich, unterhalten undverköstigen die Zuschauer. Johannes B. Kerner moderiert dasKüchenchaos und behält zwischen Vorspeise und Dessert den Überblick."Kerners Köche" geht auf die von 2005 bis 2008 erfolgreicheZDF-Kochsendung am Freitagabend zurück. Geplant sind zunächst zehn45-minütige Ausgaben. Produziert wird die Sendung von RiversideEntertainment.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos von Johannes B. Kerner sind erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kernerskoechePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell