Kerner lädt wieder Köche ein

BERLIN (dpa-AFX) - Johannes B. Kerner (52) lässt nach langer Pause mal wieder kochen: Vom 1. April wird der Moderator, der zwischen 2005 und 2008 bereits einmal die Woche abends im ZDF einige prominente Küchenmeister um sich herum versammelte, jeweils samstags um 16.15 Uhr immer vier Köche in seine neue ZDF-Sendung "Kerners Köche" laden, wie der Mainzer Sender am Mittwoch mitteilte.



Sie sollen ein viergängiges Menü zubereiten und sich laut ZDF der strengsten Jury stellen: sich selbst. Mit von der Partie am Herd sind unter anderem Alfons Schuhbeck, Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Nelson Müller, Sarah Wiener, Frank Rosin und Johann Lafer./cr/DP/fbr