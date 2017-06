Kernbrennstoffsteuer: Wieviel Geld erhalten E.ON und RWE?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

nachdem das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Kernbrennstoffsteuer gekippt und die Bundesregierung das Urteil akzeptiert hat, können die Betreiber der hiesigen Atomkraftwerke auf Rückzahlungen in Milliardenhöhe hoffen. Lesen Sie an dieser Stelle, wie sich das Urteil auf die DAX-Konzerne E.ON und RWE auswirken könnte.

E.ON: Unveränderte Prognose

E.ON rechnet in Folge des Urteils nach eigenen Angaben mit einer Rückerstattung von mehr als 3 Mrd. Euro. Diese setzt sich aus gezahlten Steuern in einem Umfang von etwa 2,85 Mrd. Euro sowie einer Zinssumme von knapp 450 Mio. Euro zusammen. „Der damit verbundene Ertrag wirkt sich positiv auf den Konzernüberschuss, den Cashflow und die wirtschaftliche Nettoverschuldung der E.ON SE aus“, informiert das Unternehmen in einer Ad-hoc-Meldung.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie der bereinigte Konzernüberschuss bleiben dem Unternehmen zufolge allerdings unverändert, weil die Rückzahlung ein außerordentlicher, nicht-operativer Vorgang ist. Der DAX-Konzern bekräftigte dementsprechend seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr.

RWE: Mittelverwendung offen

RWE hatte von 2011 bis Ende 2016 etwa 1,7 Mrd. Euro an Abgaben im Rahmen der nun als verfassungswidrig eingestuften Kernbrennstoffsteuer gezahlt und geht jetzt von einer Rückerstattung aus, wie das Unternehmen meldet.

Der Konzern bekräftigte seine früheren Angaben, die im Zuge einer Rückerstattung anfallenden Beträge im neutralen Ergebnis zu erfassen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie das bereinigte Konzernergebnis bleiben demnach unbeeinflusst. „Über eine etwaige Mittelverwendung gibt es derzeit keinen Beschluss“, so das Unternehmen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.