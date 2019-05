KernD - neuer Verband für die Kerntechnik in Deutschland

Berlin (ots) - Aus DAtF (Deutsches Atomforum e.V.) und WKK(Wirtschaftsverband Kernbrennstoff-Kreislauf und Kerntechnik e. V.)wird Kerntechnik Deutschland e.V. (KernD). Der verschmolzene Verbandder kerntechnischen Branche in Deutschland bietet Mitgliedern,Politik, Behörden und gesellschaftlichen Akteuren eine Plattform fürKompetenz und Dialog.In diesem Zusammenhang übergibt auch der langjährige Präsident desDAtF, Dr. Ralf Güldner, den Staffelstab an den neuen gewähltenVorsitzenden des Vorstands, Dr. Joachim Ohnemus. Dr. Güldner bleibtdem Vorstand als Stellvertretender Vorsitzender erhalten.Güldner: "Ich freue mich, dass ich Herrn Ohnemus einen gutaufgestellten Verband übergeben darf und bin überzeugt, dass er denVerband in eine erfolgreiche Zukunft führen wird." Dr. Ohnemusbedankte sich bei Dr. Güldner für seine exzellente und engagierteArbeit.Ohnemus erklärt: "Vorrangiges Ziel ist der Erhalt und dieFörderung von Kompetenz im Bereich der friedlichen Nutzung derKerntechnik und in angrenzenden Disziplinen in Deutschland.""Es geht uns im materiellen Sinn um die Aufrechterhaltung derWertschöpfung und im Immateriellen um Kompetenz, Innovation und dieMitsprachefähigkeit einer modernen Industrienation auch in derKerntechnik.", so Ohnemus weiter.Die Verschmelzung und die Wahl zum neuen Vorstand fand im Umfelddes AMNT (Annual Meeting on Nuclear Technology) statt, das in diesemJahr bereits in fünfzigster Auflage stattfindet. Das AMNT ist dasrenommierteste Treffen der kerntechnischen Branche in Deutschland.Zudem werden jedes Jahr zahlreiche internationale Experten undEntscheidungsträger zum Fachaustausch begrüßt.Pressekontakt:Nicolas WendlerTel.: +49 30 498555-20E-Mail: presse@kernd.euOriginal-Content von: Kerntechnik Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell