Kering: Jetzt wird’s richtig interessant

Für die Aktie Kering aus dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" wird an der heimatlichen Börse EN Paris am 26.09.2019, 13:43 Uhr, ein Kurs von 461.97 EUR geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kering liegt bei einem Wert von 28,83. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 77,1) unter dem Durschschnitt (ca. 63 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Kering damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Kering erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 8 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Kering aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (3 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (553,33 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 20,63 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 458,7 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Kering erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Kering mit einer Rendite von 6,36 Prozent mehr als 1 Prozent darunter. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 25,63 Prozent. Auch hier liegt Kering mit 19,26 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.