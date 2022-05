Kering Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

An der Börse EN Paris notiert die Aktie Kering am 09.05.2022, 21:01 Uhr, mit dem Kurs von 457.9 EUR. Die Aktie der Kering wird dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Kering nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Kering investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,23 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 23,01 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 24,25 und liegt mit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 125,22. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Kering auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Kering erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kering vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (768,89 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 67,92 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 457,9 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Kering erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

