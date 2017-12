Kering Aktie: Bei Gucci und Yves Saint Laurent brummen die Geschäfte!

Liebe Leser,

Kering profitierte stark von der Erholung im Luxussektor und hat im 3. Quartal beeindruckende Zahlen vorgelegt. Das Umsatzplus lag bei 28,4%. Haupttreiber sind die Luxusaktivitäten, deren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 32,3% stiegen. Bei Gucci (+49,4%) und Yves Saint Laurent (+22,2%) brummen die Geschäfte. Lediglich die Marke Bottega Veneta fiel mit einem Plus von 4,5% etwas ab. Gucci ist für rund 60% der Umsätze von Kering verantwortlich. Das Momentum der Marke umfasst alle Vertriebskanäle: Die Online-Verkäufe schnellten um mehr als 100% in die Höhe, die Verkäufe in den eigenen Filialen kletterten um 50,9%, und der Großhandel legte um 43,9% zu.

Zum Halbjahr glänzte der Konzern aber mit Rekordgewinnen

Aber auch bei den anderen Luxusmarken fiel das Wachstum zweistellig aus. Das Segment Sport & Lifestyle präsentierte ebenfalls ein gutes Quartal. Puma kann bei den Konsumenten wieder punkten; insbesonderedie Schuhe (+23,2%) wie die Modelle Basket Heart und Ignite Limitless sowie Accessoires (+23,8%) kamen gut an. Der Umsatz erhöhte sich um 17,3%, und das operative Ergebnis stieg von 60 auf 101 Mio €.

Mit Selena Gomez konnte eine weitere Werbebotschafterin gewonnen werden. Kering veröffentlicht für seine Luxusaktivitäten keine Gewinnzahlen im 3. Quartal. Zum Halbjahr glänzte der Konzern aber mit Rekordgewinnen und -margen, sodass wir angesichts der anhaltenden Dynamik im 3. Quartal von einem weiteren Rekordjahr ausgehen. Wir haben unsere kurz- und mittelfristige Umsatz- und Gewinnprognose angehoben.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.