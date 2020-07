Kering Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Kering ist hervorragend ins neue Jahr gestartet. Dem Abwärtssog der Corona-Krise konnte sich das Unternehmen aber nicht entziehen. Das 1. Quartal wurde mit einem Umsatzminus von 15,4% beendet. Durch die notwendig gewordenen Schließungen der Filialen, zunächst in Asien und später in Europa und den USA, verbuchten die in Eigenregie geführten Geschäfte einen Umsatzrückgang von 19,5%. Der Großhandel verschlechterte sich um 6,8%. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



