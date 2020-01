Kering: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Kering, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter", notiert aktuell (Stand 18:15 Uhr) mit 555 EUR stark im Minus (-1.1 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist EN Paris.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Kering auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Kering als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 8 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 7 Buy, 3 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 594,42 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 5,92 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 561,2 EUR beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Kering derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 508,34 EUR, womit der Kurs der Aktie (561,2 EUR) um +10,4 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 571,92 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,87 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kering beträgt das aktuelle KGV 34,5. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" haben im Durchschnitt ein KGV von 72,08. Kering ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.