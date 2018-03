Keramik-Grillgeräte erobern den deutschen Kugelgrill-Markt / VISION GRILLS bringt das derzeit beste und innovativste Grillsystem mit Holzkohle - und Gasbetrieb auf den Markt (FOTO)

München (ots) -Kugelgrillgeräte gelten allgemeinhin als das beste Grillsystem,haben aber auch eine Reihe von Nachteilen. Die Kugelgrill-Geräte sindsehr verbreitet aber mit den Keramikgrills beginnt eine neueGeneration mit außergewöhnlichen Möglichkeiten. Das derzeitinnovativste und beste Grillsystem bietet ein sogenannter KAMADOGrill. Keramik-Grills sind der Trend, denn sie sind Barbecue undSteinofen in einem und ersetzen somit eine ganze Outdoor-Küche. DieGeräte sind aus Keramik gefertigt und besitzen eine uralte Tradition.Ursprünglich in Asien zum Kochen und Backen entwickelt, wurden dieseGeräte in den 60er Jahren von amerikanischen Grillprofiswiederentdeckt.VISION GRILLS hat die Technik jetzt ganz entschiedenweiterentwickelt und bietet eine Reihe von exklusiven Vorteilen mitder innovativen DIAMOND CUT B-SERIES. Neben der hochwertigen Keramik,welche Hitze speichert und gleichmäßig an das Grillgut abgibt, bietendie VISION GRILLS auch ein außergewöhnlich ansprechendes Design.Darüber hinaus hält die Keramik ein Leben lang und kann nichtdurchrosten. Durch die Keramikausstattung lässt sich eine komplettneue Brennkammergeometrie erreichen. Dadurch lassen sich viel höhereTemperaturen und längere Brennzeiten mit gleicher Menge an Holzkohleerzielen. Selbst wenn die Kohle schon lange erloschen ist, ermöglichtdie gespeicherte Wärme noch ein mildes Nachgaren.Die Vielseitigkeit kennt kaum Grenzen, Brot und Kuchen backen,dörren von Obst und Gemüse, Pizza backen, Smoken, BBQ und neueGrilltrends wie "Cavemanstyle" lassen sich mühelos auf einem VISIONGRILLS DIAMOND CUT B-SERIES Grill zubereiten.Einzigartige Umrüstung von Holzkohle auf GasbetriebDie geniale Lösung, nämlich einen Einschub am Boden, ermöglicht esmit wenigen Handgriffen das Gerät von Holzkohle- auf Gasbetriebumzurüsten. Hierfür kann optional ein Gaseinsatz erworben werden.Eine noch nie dagewesene Möglichkeit bzw. Freiheit bei Grillgeräten.Einfaches System der AscheentsorgungDarüber hinaus ist das lästige Problem der Ascheentsorgung nachdem Grillen sehr elegant durch eine Aschenlade im Boden desGrillgerätes gelöst worden. Dies spart unnötiges Absaugen undAuskehren der Asche. Keine Aschewolke und auch keine schmutzigenHände.Die Ausstattung der VISION GRILLS ist immer komplett. So sind fürdie DIAMOND CUT B-SERIES zwei klappbare Seitentische, die Aschenlade,der doppelstöckige Grillrost aus Edelstahl, ein hochwertigesDesignergestell aus Edelstahl mit stabilen Rollen sowie eineAbdeckhaube dabei.Das Preis-Leistungsverhältnis ist absolut überzeugend!Mehr Informationen finden Sie unter www.mrbbq.dePressekontakt:Oelkers MARKET IN GmbHKai Uwe OelkersBahnhofstraße 1582340 FeldafingTel: +49(0) 8157- 90398-0Fax: +49(0) 8157- 90398-99kaioelkers@market-in.deOriginal-Content von: Oelkers MARKET IN GmbH, übermittelt durch news aktuell