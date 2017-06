Kepware erweitert sein Vorzeigeprodukt um zusätzliche Gerätekonnektivität

KEPServerEX V6.2 vereinfacht die Datenerfassung und erhöht dieProduktivität von FertigungsanlagenPortland, Maine (ots/PRNewswire) - Kepware® (https://www.kepware.com/?utm_campaign=public-relations-2017&utm_medium=press-release&utm_source=version-6-2&utm_content=kepware), ein Bereich von PTC, derindustrielle Konnektivitätssoftware entwickelt, kündigte heute dieVerfügbarkeit der industriellen Konnektivitätsplattform KEPServerEX®Version 6.2 (https://info.kepware.com/kepserverex-version-6-2-release?utm_campaign=public-relations-2017&utm_medium=press-release&utm_source=version-6-2&utm_content=kepserverex-v6-2) an. Zu den nennenswerteVerbesserungen zählen neue Funktionen für den CODESYS EthernetTreiber, eine neue TIA Portal Exporter Utility, Unterstützung derKonfigurations-API für den EFM Exporter und verbesserteInteroperabilität mit der ThingWorx® IoT Plattform(https://www.thingworx.com/)."Unsere Hauptpriorität im Rahmen der Weiterentwicklung unsererProdukte ist die Unterstützung von Echtzeitzugriff auf Daten", sagteJeff Bates, Produktmanager von Kepware. "Die Version 6.2 haben wir umzusätzliche Gerätekonnektivität erweitert, die Leistung von wichtigenTreiber-Suiten erhöht und die Funktionen von Projekterstellung undManagementwerkzeugen verbessert. Diese Version nimmt sich derAnforderungen von Kunden mit sich entwickelnden Projekten an, dieohne Leistungsverlust zusätzliche Geräte, Arbeitsplätze oder Linienanschließen wollen."Der auf der Konnektivität der ursprünglichen Version aufbauendeCODESYS Ethernet (https://www.kepware.com/en-us/products/kepserverex/drivers/codesys-ethernet/?utm_campaign=public-relations-2017&utm_medium=press-release&utm_source=version-6-2&utm_content=codesys-ethernet)Treiber für die KEPServerEX Version 6.2 bietet jetzt für Geräte, dieCODESYS V2.3 und V3 verwenden, Lese-/Schreibzugriff in Echtzeit.Kunden mit intelligenten, vernetzten Abläufen, die auf CODESYS laufen(einer verbreiteten PLC Laufzeit- und Entwicklungsumgebung), könnenjetzt problemlos industrielle Daten aus unterschiedlichen Geräten inihrer Fabrik sammeln."Mit der Zusammenarbeit bei der Entwicklung des CODESYS EthernetTreibers für KEPServerEX haben Kepware und 3S-Smart SoftwareSolutions gezeigt, wie Endverbraucher von offenenAutomatisierungssystemen profitieren können", sagte Dieter Hess, CEOvon 3S-Smart Software Solutions, des Herstellers von CODESYS."Einerseits können jetzt mehrere Hundert unterschiedlicheAutomatisierungssysteme über KEPServerEX vernetzt werden undandererseits stehen CODESYS-Kunden jetzt zusätzliche Optionen zurVerfügung, mit denen sie ihren Kommunikationsanforderungen gerechtwerden können."KEPServerEX Version 6.2 schließt ebenfalls Folgendes ein:- Neue TIA Portal Exporter Utility: Kunden mit Siemens S7-300,S7-400, S7-1200 und S7-1500 Kontrollern, die das Siemens TIA Portalverwenden, haben jetzt sofort Zugriff auf ihre Daten. BeiVerwendung mit dem Siemens TCP/IP Ethernet Treiber können Nutzerder TIA Portal Exporter Utility die für ihre KEPServerEX-Projektespezifisch erforderlichen Tags automatisch generieren.- Unterstützung der Konfigurations-API für den EFM Exporter: Kundenmit Drittanwendungen (wie SCADA, HMI, IoT-Anwendungen und einfachenWebanwendungen) können jetzt programmatische Veränderungen am EFMExporter vornehmen. Dies erlaubt die Standardisierung undVereinfachung von Projekten.- Verbesserte ThingWorx Integration: Kunden, die KEPServerEX mitThingWorx einsetzen, können jetzt mit erweitertenRealitätsfunktionen, Modellen für maschinelles Lernen, Mashups undanderen Werkzeugen von ThingWorx industrielle Daten schnell undeinfach finden und verwenden. In Verbindung mit ThingWorx Version 8(http://www.ptc.com/internet-of-things/thingworx-8) bietet dieKEPServerEX Version 6.2 neue Funktionen, die Nutzern einfachenZugriff auf alle ihre KEPServerEX-Daten im ThingWorx Composer, dieMöglichkeit, diese Daten im ThingModel mit neuen oder bestehendenDingen schnell zu assoziieren, und die Fähigkeit, sich Mapping- undkritische diagnostische Informationen von der ThingWorx Plattformanzusehen.Die KEPServerEX Version 6.2 schließt ebenfalls 19 Aktualisierungenvon anderen Serverkomponenten, Treibern und modernste Plug-ins ein.Zusätzliche Quellen- Hier erfahren Sie mehr über KEPServerEX Version 6.2 (https://info.kepware.com/kepserverex-version-6-2-release?utm_campaign=public-relations-2017&utm_medium=press-release&utm_source=version-6-2&utm_content=learn-more-about-kepserverex-v6-2)- Laden Sie die Demo jetzt herunter (https://www.kepware.com/products/kepserverex/version-6/?utm_campaign=public-relations-2017&utm_medium=press-release&utm_source=version-6-2&utm_content=download-demo)- Einen Kepware-Vertreter steht Ihnen unter +1 888-KEPWARE (537-9273)Nst. 208 oder sales@kepware.com zur VerfügungÜber Kepware@Kepware (https://twitter.com/Kepware), mit Firmensitz inPortland, Maine, ist ein Unternehmen für Softwareentwicklung von PTCInc. Kepware verfügt über ein Portfolio von Softwarelösungen zurUnterstützung von Unternehmen bei der Vernetzung vonAutomatisierungsgeräten und Softwareapplikationen sowie zurBefähigung des Internets der Dinge. Von Produktionsstätten überBohrplätze bis hin zu Windfarmen, Kepware unterstützt ein breitesKundenspektrum in zahlreichen vertikalen Märkten, darunter dieFertigungsindustrie, Öl und Gas, Gebäudeautomation, Energie- undVersorgungsunternehmen und viele mehr. Kepware® wurde 1995 gegründetund seine Softwarelösungen, die Tausenden Unternehmen helfen, ihrebetriebliche Tätigkeit und Entscheidungsprozesse zu verbessern, sindderzeit in mehr als 100 Ländern verfügbar. Mehr erfahren Sie unterhttps://www.kepware.com/.Über PTCPTC verfügt über die solideste Technologie der Welt für dasInternet der Dinge. Im Jahr 1986 revolutionierten wir das digitale3D-Design. Heute verbinden unsere führenden IoT- und AR-Plattformensowie praxiserprobten Lösungen die physische mit der digitalen Weltund definieren die Art und Weise neu, wie Sie Ihre Produkteentwickeln, betreiben und betreuen. Mit PTC können Produzenten und das Ökosystem von Partnern und Entwicklern weltweit die Versprechungen des IoT bereits heute umsetzen und die Treiber künftiger Innovation sein.