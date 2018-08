Berlin (ots) -Kenzie Dysli bereichert das CAVALLUNA-Kreativteam: Für "Welt derFantasie", die neue Show der Apassionata World GmbH, erarbeitet undverfeinert die beliebte Pferdetrainerin gemeinsam mit CreativeDirector Klaus Hillebrecht und den langjährigen Reit-Equipen dieChoreografien und unterstützt bei der Umsetzung derInszenierungsideen.Bei "Gefährten des Lichts" waren es neben der schönen Geschichteund der grandiosen Inszenierung vor allem auch die atemberaubendenPferde-Choreografien, in denen die verschiedenen Reitweisen undRassen perfekt in Szene gesetzt wurden und hunderttausende Zuschauerbegeisterten. Um an dieses Niveau bei der kommenden Tournee "Welt derFantasie" nahtlos anzuschließen, erhält die CAVALLUNA-Familie nunprominente Verstärkung: Die passionierte Freiheitskünstlerin undTrainerin Kenzie Dysli, die federführend in großen Kinoproduktionenwie "Ostwind 1-3" mitwirkte, wird sich dieser Herausforderungstellen. "Ich kann es kaum erwarten, aktiv an der Entstehung der Showmitzuwirken und das gesamte Team kennenzulernen", freut sich die26-Jährige. "Das wird eine spannende Reise!"In der im Oktober 2018 startenden Show ist es Dyslis Aufgabe, alsHorse Consultant mit viel Kreativität, Feingefühl und Engagement dieVorstellungen des Kreativdirektors Klaus Hillebrecht umzusetzen unddie unvergleichbare Atmosphäre in der Reitbahn zu erschaffen. "Klausund ich haben trotz unterschiedlicher Perspektiven die gleichenAnsprüche an die neue CAVALLUNA-Show. Unsere Zusammenarbeit war vonAnfang an harmonisch - daher hielt er mich auch für die passendeErgänzung für das Kreativteam", erinnert sie sich zurück. Dasspanische Ausnahmetalent verantwortet die reiterliche Inszenierungdes Drehbuchs und die optimale Umsetzung der künstlerischen Ansprüchedes Regisseurs. "Es geht darum, die Szenenbilder zu verstehen und denReitern zu vermitteln, wie sich diese am besten umsetzen lassen. Ichbin sozusagen die Übersetzerin für alle", fasst Dyslie ihre neueAufgabe zusammen. Als Horse Consultant hat sie stets die reiterlicheQualität der Equipen im Auge und sorgt für deren Erhalt über diegesamte Tour hinweg.Die Passion für Pferde und den Reitsport wurde Kenzie Dysliebereits in die Wiege gelegt: Inmitten der wunderschönen Landschaft umdas andalusische Grazemala in Südspanien wuchs die Tochter vonWesternreiter Jean-Claude Dysli auf der Pferderanch ihrer Eltern aufund war von Kindesbeinen an stets umgeben von den schönenVierbeinern. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass sie einebesondere Verbundenheit zu Pferden spürt und mit viel Feingefühl mitden Tieren kommuniziert. "Ich habe mit Pferden zu tun, seit ich aufder Welt bin und das in allen Varianten. Von meinem Vater habe ichdas Westernreiten gelernt. Mit der spanischen Reitweise bin ich auchbestens vertraut und über einige französische Reiter habe ich vorvielen Jahren die Freiheitsdressur kennen- und lieben gelernt",erzählt sie begeistert.Auch Showerfahrungen konnte die Pferdeexpertin bereits vielfachsammeln: Diverse Auftritte auf Messen wie der "Equitana", "Americana"oder der "Pferd & Jagd" sowie der häufige Kontakt zu den großen Namender Branche erweckten ihre Leidenschaft fürs Showreiten. "Ich liebePferdeshows und freue mich, dass es endlich wieder ein Teil meinerArbeit sein wird", strahlt Kenzie Dyslie. Neben ihrem reiterlichenKnow-how ist es vor allem auch ihr professioneller Umgang mitPferden, der sie zur Idealbesetzung für CAVALLUNA macht."CAVALLUNA - Welt der Fantasie" wird von Oktober 2018 bis Juni2019 durch insgesamt 34 europäische Städte touren und mit derErfahrung aus 15 Jahren im Pferdeshowbereich die Herzen von großenund kleinen Zuschauern erobern! Mehr Informationen gibt es unterwww.cavalluna.com!Die Apassionata World GmbH steht für magische Begegnungen zwischenMensch und Pferd. Aus einer 15-jährigen Tradition von erfolgreichenShows für die ganze Familie entstanden die beliebte Europa-Tour undder SHOWPALAST MÜNCHEN mit dem umliegenden EQUILALAND.Mit jährlich rund 500.000 begeisterten Zuschauern setzte dasUnternehmen als Veranstalterin der Erfolgsshows "Gefährten desLichts", "Cinema of Dreams", "Im Bann des Spiegels" einen Meilensteinin der Entertainmentbranche. Daran knüpft die Show "CAVALLUNA - Weltder Fantasie" nahtlos an.Die Programme der Apassionata World GmbH verzaubern alsGesamtkunstwerk voll faszinierender Details jeden Besucher auf ganzeigene Weise: Die Abwechslung aus packender Action, vollendeterHarmonie sowie lustigen Überraschungsmomenten erreicht Jung und Altund zieht ein Publikum aus ganz Europa in seinen Bann.Pressekontakt:Stephanie Kannt | Senior PR ManagerSiri Mylius | Senior PR ManagerApassionata World GmbHKantstr. 24 l 10623 Berlin | Germanyfon: +49 (0) 30 22 50 09-408mobil: + 49 (0) 173 628 18 79fax: +49 (0) 30 22 50 09-222presse@apassionata.comwww.cavalluna.comwww.apassionata.comOriginal-Content von: Apassionata World GmbH, übermittelt durch news aktuell