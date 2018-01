Kensington stellt die Universal-Dockingstation Thunderbolt(TM) 3 vor

Produktivität auf höchstem Niveau mit einerUniversal-Dockingstation für Windows und macOSAylesbury, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Firmenbenötigen eine technische Infrastruktur, die flexibel genug ist, diedynamische und mobile Belegschaft zu unterstützen und gleichzeitigden Bedarf mobiler Rechenleistung in einer Reihe von Funktionendeckt. Darum hat Kensington (http://www.kensington.com/)®, weltweitAnbieter des Vertrauens bei modernster Technik für Unternehmen undSelbstständige, die revolutionäre Dockingstation SD5200TThunderbolt(TM) 3 für Windows und macOS entwickelt.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/8227351-kensington-thunderbolt-3-docking-station/Die Universal-Dockingstation Thunderbolt 3 wurde als optimalesDock für mehrere Plattformen entwickelt und getestet. Diese Lösungfür höchste Produktivität wurde universell gestaltet und unterstütztgemischte Rechnerumgebungen mit Bedarf für hohe Datenübertragung.Kensington hat die Universal-Dockingstation Thunderbolt 3konzipiert, damit Power-User wie Videobearbeiter, Grafikdesigner,Techniker, Contentschaffende und alle Nutzer mit dem Wunsch nacheiner einfacheren 4K-Arbeitsumgebung mehr für ihren Bedarf besitzen:Überlegene Bandbreite und Produktivität.Thunderbolt 3 ist die Technik der Wahl für die ZukunftHersteller von Computerhardware optimieren Laptop-Geräte für denmobilen Bedarf der Kunden. Damit sinken Zahl und Vielfalt derAnschlüsse an den Laptops für Zusatzgeräte. DieUniversal-Dockingstation Thunderbolt 3 versetzt den Nutzer in dieLage, eine große Zahl von Zusatzgeräten und Zubehör anzuschließen.Die Universal-Dockingstation Thunderbolt 3 unterstützt USB-Geräteund Zusatzgeräte, die notwendig sind, um die Produktivität zuoptimieren. Mittels einfachen Plug-and-Play können neue Geräteangeschlossen werden, um Technik von Thunderbolt optimal zu nutzen.Damit sind Unternehmen in der Lage, neue Geräte sofort einzusetzen,wenn sie verfügbar werden."Mit Thunderbolt 3 steht die leistungsfähigste Verbindungslösungfür moderne Laptops bereit", sagt Jason Ziller, Geschäftsführer desBereichs Client Connectivity bei Intel®. "IT-Manager besitzen jetztein Dockingprodukt, das Windows und macOS unterstützt, und könnenThunderbolt 3 so optimal für Arbeitsplätze im gesamten Unternehmennutzen. Dies sorgt für Zuversicht, dass die Investition über dieBandbreite verfügt, das Wachstum bei Daten- und Anzeigebedarf in denkommenden Jahren zu decken."Schlankes Design für kleine ArbeitsplätzeKensington ist weltweit im Bereich der Ergonomie von Zubehör fürden Arbeitsplatz führend. Das Design der Universal-DockingstationThunderbolt 3 ermöglicht Flexibilität und sorgt für aufgeräumteSchreibtische. Mit der Option für die Montage an der Rückseite vonVESA®-kompatiblen Monitoren entfällt der Platzbedarf auf demSchreibtisch.Globale OptionenDie Universal-Dockingstation 5200T Thunderbolt 3 von Kensingtonist unter folgenden Artikelnummern verfügbar:- Europa, Mittlerer Osten und Afrika: Artikelnummer K38300EU,unverbindliche Preisempfehlung 329,99 USDFolgen Sie Kensington auf:- Facebook: https://www.facebook.com/KensingtonEurope- LinkedIn: linkedin.com/company/Kensington (https://www.linkedin.com/company/7316?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A7316%2Cidx%3A2-1-4%2CtarId%3A1439411232632%2Ctas%3Akensington)- Twitter: @Kensington (http://twitter.com/kensington)© 2017 Kensington Computer Products Group, ein Bereich von ACCOBrands. Alle Rechte vorbehalten.Pressekontakt:Amy Turpie(650) 267-2664globalmarketing@kensington.comOriginal-Content von: Kensington, übermittelt durch news aktuell