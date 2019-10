Kenon -Singapore: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Kenon -Singapore, die im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.10.2019, 08:50 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 19.8 USD.

Unser Analystenteam hat Kenon -Singapore auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Kenon -Singapore liegt mit einer Dividendenrendite von 9,32 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat einen Wert von 3,53, wodurch sich eine Differenz von +5,79 Prozent zur Kenon -Singapore-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt Kenon -Singapore damit 23,47 Prozent über dem Durchschnitt (5,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt 5,59 Prozent. Kenon -Singapore liegt aktuell 23,47 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kenon -Singapore liegt bei einem Wert von 23,8. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 39,97) unter dem Durschschnitt (ca. 40 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Kenon -Singapore damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.