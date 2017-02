Kennzeichnung von Freilandeiern nach 12 Wochen Stallpflicht: Geflügelwirtschaft setzt auf Solidarität des Lebensmittelhandels

Berlin (ots) - Wegen der vogelgrippebedingt weiterhin geltendenStallpflicht in weiten Teilen Deutschlands werden in diesen Tagen dieFreilandeier knapp. Grund: Nach Ablauf von zwölf Wochen Stallpflichtmüssen die Eier aus den Freilandbetrieben im Handel alsBodenhaltungseier vermarktet werden, so sehen es dieEU-Vermarktungsnormen vor. Für die Kennzeichnung dieser Eier habender Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) und der imZDG organisierte Bundesverband Deutsches Ei (BDE) gemeinsam mit demVerein für kontrollierte alternative Tierhaltung (KAT) einepraktikable Lösung gefunden, die den Betrieben die Weiternutzungihrer bisherigen (Freiland-)Verpackungen ermöglicht und zugleich denVerbraucher unmissverständlich über die Herkunft der Eier informiert- durch den geänderten Stempel auf dem Ei (jetzt "2" für Bodenhaltungstatt wie bisher "1" für Freilandhaltung) und einen Aufkleber auf derVerpackung, der sämtliche Hinweise auf die bisherige Freilandhaltungüberdeckt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-schaft(BMEL) hat die Rechtskonformität des Vorschlags aus derEierwirtschaft bestätigt und die Bundesländer darüber in Kenntnisgesetzt.Folgende Vorgehensweise gilt demzufolge für Eier aus denbetroffenen Freilandbetrieben:- Bei Überschreitung der 12-Wochen-Frist werden die inFreilandbetrieben erzeugten Eier als Bodenhaltungseier mit derHaltungsform "2" gekennzeichnet.- Bei Abgabe dieser Eier an den Lebensmitteleinzelhandel / dieVerbraucher kann die bisherige Freilandverpackung unter der Bedingungweiterverwendet werden, dass sie mit einem eindeutig auf dieBodenhaltung hinweisenden Zusatzetikett mit nachfolgendem Inhaltgekennzeichnet wird:"Vorübergehend zum Schutz unserer Legehennen Eier aus Bodenhaltung(mit Wintergartenauslauf) Infos unter: www.was-steht-auf-dem-ei.de""Wir haben eine einheitliche und praktikable Lösung gefunden. Nurso haben die Freilandbetriebe die nötige Planungs- undVermarktungssicherheit. Jetzt liegt es am Handel, diesenLösungsvorschlag ohne Preisabschläge zu akzeptieren", setztZDG-Präsident Friedrich-Otto Ripke auf die Solidarität desLebensmitteleinzelhandels mit den unverschuldet in diese schwierigeSituation geratenen Legehennenhaltern: "Wir erwarten, dass der Handelmit dieser Solidarität die von Politik und Gesellschaft ausdrücklichgewollte Freilandhaltung als tierwohlfördernde Maßnahme stützt."Pressekontakt:ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V.Christiane von AlemannClaire-Waldoff-Str. 7 | 10117 BerlinTel. 030 288831-40 | Fax 030 288831-50E-Mail: c.von-alemann@zdg-online.de | Internet: www.zdg-online.deOriginal-Content von: Zentralverband der Deutschen Gefl?gelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell