Auch Kennzeichenüberwachung ist Überwachung - Piratenpartei unterstützt die Petition gegen das Autofahr-Überwachungs-Gesetz

Berlin (ots) - Am 14. Dezember 2018 befasst sich erstmals derBundesrat mit den Plänen der Bundesregierung, die Befugnisse derVerkehrsbehörden zu erweitern, damit sie die Einhaltung vonimmissionsbedingten Verkehrsbeschränkungen und Fahrverboten besserkontrollieren können. Der Gesetzentwurf sieht vor, automatisiertBilder von Verkehrsteilnehmern aufzunehmen und mit demFahrzeugregister abzugleichen. PIRATEN warnten bereits im Novembervor dieser massenhaften automatisierten Kennzeichenerfassung [1]. DieDaten eignen sich zum Erstellen von Bewegungsprofilen und ermöglicheneine umfassende Überwachung der Fahrer."Selbst wenn die Nutzung der Daten vorerst auf die Kontrolle derFahrverbote beschränkt ist, ist davon auszugehen, dass bald Rufe nacheiner breiteren Verwertung laut werden. Die Erfahrung zeigt, dassgesammelte Daten schnell Begehrlichkeiten wecken. Wenn die nötigeÜberwachungsinfrastruktur erst einmal aufgebaut ist, gibt es keineGarantie, dass diese nicht auch ausgenutzt wird" erläutert MichaelKnödler, Landesvorsitzender der Piratenpartei Baden-Württemberg."Anstatt die Verursacher des Dieselskandals für ihren kriminellenBetrug zur Rechenschaft zu ziehen, plant die Regierung eineverfassungsrechtlich äußerst bedenkliche Massenüberwachung. In einemRechtsstaat ist Überwachung immer ein Problem und keine Lösung"ergänzt Frank Herrmann, Landesvorsitzender der Piratenpartei NRW undListenkandidat zur Europawahl.Die Piratenpartei sieht dadurch einen schweren Eingriff in dieGrundrechte der Bürger und unterstützt die Petition vonDigitalcourage gegen die automatische Kennzeichenerfassung zurDurchsetzung der Fahrverbote [2].Quellen:[1] Pressemitteilung der Piratenpartei Baden- Württemberg vom 15.11.:http://ots.de/UZobXu[2] Petition von Digitalcourage:https://aktion.digitalcourage.de/keine-autofahr-ueberwachung