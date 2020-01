Kenntnis des Klägers unerheblich - OLG Oldenburg mit bahnbrechendem Urteil pro Verbraucher

Köln (ots) - Das Oberlandesgericht Oldenburg hat entschieden, dass VolkswagenSchadensersatz an den Käufer eines mit der unzulässigen Motorsteuerungssoftwareausgestatteten VW Caddys leisten muss. Das Besondere: Die etwaige Kenntnis desKäufers in puncto der illegalen Abschalteinrichtung spielt für das OLG keineRolle, VW muss dennoch haften. Der Anwalt des Klägers, Prof. Marco Rogert,spricht von einem richtungsweisenden Urteil für die Verbraucher, da mehrerehunderttausend Betroffene nun ebenfalls Schadensersatz von VW verlangen könnten.Bislang entschieden alle OLGs in Deutschland zugunsten der Volkswagen AG - mitdiesem Urteil stellt sich nun eine komplett neue Sachlage dar.Der 16. Januar 2020 ist ein höchst erfolgreicher Tag für den Verbraucherschutz.An diesem Datum sprach das Oberlandesgericht Oldenburg Recht zugunsten derVerbraucher, wovon künftig Hunderttausende profitieren könnten. Laut OLGOldenburg hat die Kenntnis des Käufers hinsichtlich der illegalenAbschalteinrichtung keinen Einfluss auf die Haftung des Autoherstellers. Nunkönnen zahlreiche Käufer unzulässig in Verkehr gebrachter DieselfahrzeugeHoffnung schöpfen, dass ihnen ebenfalls Recht gesprochen wird.In dem Verfahren ging es um einen VW Caddy, den der Kläger im Februar 2016erworben hatte, also fünf Monate nach allgemeiner Kenntnisnahme des sogenanntenAbgasskandals. (Aktenzeichen: 14 U 166/19 OLG Oldenburg). Der Kläger ausNiedersachsen verlangte von Volkswagen Schadensersatz. Der Senat gab der Klagestatt und verurteile den Wolfsburger Autokonzern auf Zahlung des Kaufpreisesabzüglich einer Nutzungsentschädigung.Vorsätzliche sittenwidrige SchädigungVW hat laut Gericht den Tatbestand der vorsätzlich sittenwidrigen Handlungerfüllt, indem das Unternehmen den Motor des Typs EA 189 mit der verbotenenAbschaltautomatik konzipiert, gebaut und das mit diesem Motor ausgestatteteFahrzeug in den Verkehr gebracht hat. Der dem Verbraucher entstandene Schadenliegt im Abschluss eines ungewollten Vertrages. Der Autohersteller hat dieAhnungslosigkeit der Verbraucher bewusst zu seinem Vorteil ausgenutzt. DieseGesinnung sowie die Inkaufnahme der mit dem erhöhten Stickoxid-Ausstoßriskierten Umwelt- und Gesundheitsschäden lassen das Verhalten VWs insgesamtsittenwidrig erscheinen.Auf diese Sachlage hat auch die Ad-Hoc Mitteilung des Konzerns vom Herbst 2015keine Auswirkung. Denn nachträgliche Änderungen wie die aufklärende Maßnahme derAd-Hoc Mitteilung haben auf die zivilrechtliche Haftung des Konzerns keinenEinfluss, wenn der Schaden dennoch eintrete. Das Gericht argumentiert, dassanalog zum Strafrecht es nicht angemessen sei, bei einem beendeten VersuchRücktrittsbemühungen des Täters mit Straflosigkeit zu belohnen, wenn sie imErgebnis ohne Erfolg bleiben und die "Tat" dennoch vollendet wird. Dass dasRisiko der gegebenenfalls den Einzelnen nicht erreichten Aufklärungsmaßnahme derVW AG dem geschädigten Käufer angelastet wird, erscheint laut Gericht nichtsachgerecht.Anspruch auf deliktische ZinsenZusätzlich erhält der Kläger 4 Prozent Deliktzinsen auf den Bruttokaufpreisminus der Nutzungsentschädigung ab dem 9. Februar 2016. Dem Käufer des VW Caddysstehen laut Gericht die Zinsen zu, denn nach der Rechtsprechung desBundesgerichtshofes kann derjenige, dem Geld deliktisch entzogen worden ist, dieVerzinsung des Betrages ab dem Zeitpunkt verlangen, zu dem ihm der Betragentzogen worden ist.Prof. Rogert erklärt: "Die Karten für Käufer betroffener Fahrzeuge, deren Erwerbnach der Pressekonferenz von Prof. Winterkorn im September 2015 stattfand,werden komplett neu gemischt. Aber auch für alle anderen zeigt sich, dass durchdie zugesprochenen Zinsen ein attraktiver Schadenersatz realisieren lässt. Wirfreuen uns, dass wir unsere Vorreiterrolle wieder einmal bestätigen können undbleiben für die Betrugsopfer am Ball."Über Rogert & UlbrichDie Rechtsanwaltskanzlei Rogert & Ulbrich ist eine renommierteWirtschaftskanzlei mit besonderer Expertise im Verbraucherschutz. DieWirtschaftskanzlei hat sich im Abgasskandal als erfolgreiche Sozietät einenNamen gemacht. Die Rechtsanwälte beraten und vertreten bundesweit geschädigteFahrzeugkäufer - darunter Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunen. Im Rahmender R|U|S|S Litigation vertreten die Rechtsanwälte Professor Dr. Marco Rogertund Tobias Ulbrich die Interessen des Bundesverbands der Verbraucherzentralen(vzbv) in der Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG. Mehrere hundertUrteile wurden bislang gegen Automobilkonzerne erfolgreich bestritten. WeitereSchwerpunkte der Verbraucherschutzkanzlei sind Umweltschutz, Transport- undLogistikrecht sowie Finanzen. Aufgrund seiner Ausbildung im internationalenPrivatrecht und seinen niederländischen Sprachkenntnissen ist GründungspartnerProfessor Dr. Rogert die erste Adresse bei Rechtsfragen imdeutsch-niederländischen Kontext.Weitere Informationen: https://www.ru-law.de |https://www.auto-rueckabwicklung.de/ |https://www.russ-litigation.de/.Folgen Sie uns auf TwitterPressekontakt:____________________________Kontakt:Dirk FuhrhopRechtsanwaltRogert & UlbrichRechtsanwälte in Partnerschaft mbBOttostr. 1250859 KölnTelefon: (0049) (0)2234/219 48-19E-Mail: fuhrhop@ru-law.deHomepage: www.ru-law.dewww.auto-rueckabwicklung.de_______________________________________RheinfaktorJan-Patrick FrohnTelefon: (0049) (0)221 88046-390E-Mail: frohn@rheinfaktor.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119896/4500213OTS: Rogert & UlbrichOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell