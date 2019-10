Kennst du schon diesen Dividendenaristokrat mit 4,3 % Dividendenrendite?

Weitere Suchergebnisse zu "Atco":

Wir Anleger mögen Aktien mit hohen Dividenden, aber in manchen Fällen können sie auch eine Falle sein. Dann nämlich, wenn sich das Geschäft gar nicht so konstant entwickelt und in Krisen die Dividende gestrichen oder stark reduziert wird.

Dividendenaristokraten zeichnen sich hingegen durch eine über viele Jahre und Krisen stetig steigende Ausschüttung aus. Sie beweisen damit ein sehr stabiles Geschäft, das darüber hinaus auch noch regelmäßig wächst. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Werte über längere Zeit sogar besser als der breite Markt abschneiden. Auch Warren Buffett hält ähnliche Aktien.

Ein Unternehmen, das diese Kriterien erfüllt, ist Canadian Utilities (WKN: 868439). Wahrscheinlich wirst du den Wert noch nicht kennen. Deshalb hier alles Wissenswerte.

So ist Canadian Utilities aufgestellt

Die kanadische Firma aus Calgary ist ein breit aufgestelltes Energieinfrastrukturunternehmen, das sich in die Segmente Elektrizität (Stromproduktion, -übertragung, -verteilung), Pipelines und Liquids (Gasverteilung, -transport, -infrastrukturentwicklung, Energiespeicherung, industrielle Wasserlösungen) und Energiehandel (Strom- und Gashandel) gliedert. Dabei gehören 52,2 % der Aktien dem Mutterkonzern ATCO (WKN: 866126).

Zum Konzern gehören über 5.000 Beschäftigte und Vermögen im Wert von über 22 Mrd. Kanadischen Dollar. Dazu gehören 87.000 km Stromleitungen, 64.500 km Pipelines, 21 Kraftwerke und große Wasser-, Gas- sowie Kohlenwasserstoff-Speicherkapazitäten. Etwa zwei Drittel der Erträge stammen aus dem Segment Elektrizität und etwa ein Drittel aus dem Bereich Pipelines&Liquids.

Noch im Mai 2019 hat Canadian Utilities seine fossilen Kraftwerke für 837 Mio. Kanadische Dollar verkauft. Der Fokus liegt zukünftig auf lang laufenden Energieinfrastrukturverträgen, die auch weiterhin stetige Erträge versprechen.

Beeindruckende Dividendenhistorie und -rendite

Bilder sagen manchmal mehr als Worte. Deshalb kannst du dir hier die sehr gute Dividendenhistorie des Unternehmens (Download anklicken) einmal genauer ansehen. Sie reicht bis 1972 zurück. Bisher gab es keine Ausschüttungsunterbrechungen und in jedem Jahr eine Steigerung. Innerhalb der letzten zehn Jahre ist sie von 0,70 auf 1,57 Kanadische Dollar gestiegen. Dies ist natürlich nur möglich, wenn sich auch die Geschäfte entsprechend stark entwickeln.

Positiv ist sicherlich auch, dass die Dividende nicht nur einmal im Jahr, sondern, fast wie ein Einkommen, jedes Quartal ausgezahlt wird. Legt man die Dividenden der letzten zwölf Monate zugrunde, beträgt die aktuelle Rendite immer noch 4,3 % (01.10.2019).

So sieht die bisherige Geschäftsentwicklung aus

Im Zeitraum 2009 bis 2018 wurde der Gewinn zwar nur leicht von 507 auf 634 Kanadische Dollar verbessert, aber vergleicht man dies einmal mit deutschen Versorgern E.ON (WKN: ENAG99) oder RWE (WKN: 703712), stellt man einen deutlichen Unterschied in der Kontinuität fest. Die deutschen Versorger könnten sich zukünftig aber auch wieder besser entwickeln.

In den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres stieg Canadian Utilities operativer Gewinn um 13,2 %, aufgrund von Verkäufen aber absolut um 193 %. Der Umsatz sank deshalb um 11,1 %.

Canadian Utilities weist hohe Netto- und Cashflowmargen auf, die im letzten Jahr bei fast 13 % beziehungsweise knapp 20 % lagen. Die Eigenkapitalquote liegt derzeit bei 30,5 % und hat sich auch innerhalb der letzten Dekade kaum verändert.

Die Aktie schlägt bisher sogar den DAX

Seit August 2000 hat die Canadian-Utilities-Aktie (in Kanadischen Dollar gerechnet) etwa 280 % zugelegt, während der DAX in Summe etwa 70 % gestiegen ist. Dies lag vor allem an ihrer stabilen Entwicklung, die wiederum auf die lang laufenden Verträge und die stabilen Einnahmen zurückzuführen ist.

Die Zukunft ist zwar immer unsicher, weshalb man immer breit streuen sollte, aber Canadian Utilities scheint eine gute Dividendenaktie zu sein.

