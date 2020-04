Kennedy Lewis Investment Management gewinnt Dik Blewitt als neuen Partner und Head of Tactical Opportunities

New York (ots/PRNewswire) - Kennedy Lewis Investment Management LLC ("Kennedy Lewis"), ein führender opportunistisch orientierter Kreditmanager, konnte J. Richard "Dik" Blewitt als neuen Partner und "Head of Tactical Opportunities" für die Firma gewinnen.Bevor Herr Blewitt sich Kennedy Lewis anschloss, war er bei GSO Capital Partners tätig, einem Geschäftsbereich von Blackstone. Dort arbeitete er als Managing Director, mit Fokus auf Investments strukturierter Finanzierungen und Kreditinvestments. In seiner Tätigkeit bei Blackstone war Herr Blewitt Senior Portfolio Manager für Carador Income Fund PLC und Mitglied des "Global Structured Credit Investment Committee" für den Geschäftsbereich "Liquid Credit" der Firma. Bevor er sich 2014 Blackstone anschloss, arbeitete Herr Blewitt als Managing Director und Co-Head des "Securitized Asset Team" bei Blackrock; auch war er der Partner, der für den Bereich "Securitization and Insurance Products" für den R3 Capital-Hedgefonds verantwortlich war. Bevor Blackrock R3 2009 übernahm, war Herr Blewitt als Head of Securitization bei Lehman Brothers Global Principal Strategies tätig. Zudem arbeitete er als Managing Director und Global Head of Distribution für die "Global Structured Products Group" bei Bank of America Securities, und zuvor im Bereich "Structured Finance" bei J.P. Morgan. Herr Blewitt hat einen Bachelor-of-Science-Abschluss in Finanzwesen an der Lehigh University erworben, und einen MBA in "Finanzwesen und internationaler Handel" an der Stern School of Business der New York University.Darren Richman, Mitgründer von Kennedy Lewis: "Dik und ich haben bei GSO viele Jahre direkt zusammengearbeitet, und ich freue mich außerordentlich, dass Kennedy Lewis jetzt von seiner beispiellosen Expertise im Bereich strukturierter Finanzierungen und im Investmentbereich profitieren kann - vor allem, da wir die Chance nutzen wollen, die sich aus dem heutigen Markt ergibt."David Chene, Mitgründer von Kennedy Lewis, fügte hinzu: "Wir sind stolz, dass wir Dik als neuesten Partner von Kennedy Lewis gewinnen konnten. Diks viele Jahre an Erfahrung und kreativem Denken in den Märkten für Unternehmens- und strukturierte Kredite werden helfen, Kennedy Lewis deutlich voranzubringen, während wir taktische Marktchancen nutzen."Informationen zu Kennedy LewisKennedy Lewis ist ein opportunistisch orientierter Kreditmanager, der 2017 von David K. Chene und Darren L. Richman gegründet wurde. Die Firma sucht ereignisgesteuerte Situationen, in denen ein Impulsgeber Wertschöpfung ermöglichen kann. Die Strategie konzentriert sich vor allem auf die unter Druck stehenden und notleidenden Segmente der Märkte für Unternehmens- und strukturierte Kredite in Nordamerika und Europa.Carly Causey 212-782-3491 carly.causey@klimllc.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1155028/Kennedy_Lewis_Logo.jpg (https:// c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2776392-1&h=1589766391&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc% 2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2776392-1%26h%3D3535494800%26u%3Dhttps%253A%252 F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1155028%252FKennedy_Lewis_Logo.jpg%26a%3D https%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1155028%252FKennedy_Lewis_L ogo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1155028%2FKennedy_Lewis_Log o.jpg)Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131151/4571852 OTS: Kennedy Lewis Investment Management LLCOriginal-Content von: Kennedy Lewis Investment Management LLC, übermittelt durch news aktuell