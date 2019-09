Kenmei Technologies holt VC-Investitionen in Höhe von 1 Mio. EUR ein

Valencia, Spanien (ots/PRNewswire) - Kenmei Technologies, einspanisches hochspezialisiertes Unternehmen, das sich mit derErforschung und Automatisierung von Mobilfunknetzen beschäftigt, hatim Rahmen einer Investitionsrunde ein Startkapital in Höhe von 1 Mio.EUR von der Venture-Capital-Firma GoHub Ventures, demInvestmentvehikel von Global Omnium und R2 Seed Investments,eingeholt.Die Mittel aus dieser Investitionsrunde werden es Kenmeiermöglichen, die Entwicklung seiner Netzwerkintelligenz undAutomatisierungslösung mit dem Namen ADELE zu beschleunigen. Fürdiese Technologie wurde das Unternehmen von der FachzeitschriftAnalytics Insight Magazine als einer der zehn intelligentestenAutomatisierungslösungsanbieter des Jahres 2019 ausgewählt.Kenmei Technologies wurde von Telekommunikations- undSoftwareexperten gegründet und konzentriert sich auf dieBereitstellung von Datenintelligenz durch maschinenbasierteEntscheidungsmethoden, automatisierte Netzwerkabläufe undKundensicherung, die alle darauf ausgelegt sind, den Betreibern zuhelfen, mit der zunehmenden Komplexität der Netzwerkezurechtzukommen.In naher Zukunft wird die Produktinnovation ein wichtigerEntwicklungsbereich am Hauptsitz des Unternehmens in Valencia inSpanien sein, und zwar um die neuesten 5G-Technologien vollständig indie Lösung zu integrieren und bestehende Anwendungsfälle in4G-Netzwerken weiterzuentwickeln.Die Mittel werden auch für den Ausbau des bestehendenKundensupport- und Vertriebsteams verwendet, um so eine weitereinternationale Expansion zu ermöglichen."ADELE steht für autonome Entscheidungen und Lernen. Es ist einenative Big-Data-Lösung, die es Netzwerkteams von Mobilfunkbetreibernermöglicht, routinemäßige Betriebsaufgaben zu automatisieren, indemproprietäre Algorithmen auf der Grundlage von Expertenwissen und KIangewendet werden", so Vicent Soler, CEO von Kenmei Technologies."Dieses Kapital gibt uns zusätzliche Ressourcen, um schnell zuexpandieren und unsere Vision auf der ganzen Welt zu verwirklichen",fügte er hinzu.GoHub Ventures und R2 Seed Investments, führende AnlagevehikelGoHub Ventures ist das strategische Investmentvehikel der GlobalOmnium Group, eines weltweit führenden Wasserkreislaufunternehmens,das vor 130 Jahren in Valencia gegründet wurde und von Herrn EugenioCalabuig geleitet wird.Es macht strategische Deep-Tech-Investitionen in A-Serie underwartet, dass der Wert des Unternehmens bis Jahresende 8 Mio. Euroerreichen wird, wenn die zurzeit laufenden betrieblichen Aktivitätenabgeschlossen werden."Global Omnium sucht nach und investiert in umwälzendeTechnologien, und Kenmei Technologies wird unserem Portfolio denEinstieg in den 5G-Sektor ermöglichen, der in naher Zukunft erheblichwachsen wird", erklärt Jaime Barba, Director of DisruptiveTechnologies bei Global Omnium, das auf drei Kontinenten präsent istund mehr als 7 Millionen Kunden bedient.Auf der anderen Seite steht R2 Seed Investments, einVenture-Capital-Unternehmen mit Sitz in Spanien, das in innovativeStart-ups in der Start- und Frühphase investiert und ihnen hilft,etwas in Gang zu setzen.https://www.kenmei.ai/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/971439/Kenmei_Valencia.jpgPressekontakt:Ramón Pedrosaramonpedrosa@bracken.es+34672129922Original-Content von: KENMEI TECHNOLOGIES SL, übermittelt durch news aktuell