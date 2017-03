--------------------------------------------------------------Kendrick Lamarhttp://ots.de/Ybcv7--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -SIT DOWN. BE HUMBLE. Kendrick Lamar ist zurück und die Worte sinddeutlich: Setz dich. Sei bescheiden. Kein anderer Künstler unsererZeit dominiert Pop und Politik wie Kendrick Lamar. Er ist der jungeKönig des Rap, die schonungslose Stimme der Alternativdenker, Armen &Anderen, der größte, einflussreichste MC des neuen Jahrtausends.Heute meldet er sich mit seiner neuen Single "HUMBLE." zurück.Nachdem allein erste Andeutungen ausreichten, um Kendrick Lamar inden vergangenen Tagen erneut die Agenda im US-Rap bestimmen zulassen, ist es nun offiziell: Der 29-jährige Westküsten-MC liefertmit "HUMBLE." einen Vorboten des mit Spannung erwarteten viertenAlbums.Für "HUMBLE." setzt Kendrick auf eine ultraminimalistischeProduktion von Mike WiLL Made-It, der selbst kürzlich erst mit"Ransom 2" für Furore gesorgt hat. Piano und gedrosselte Beats bildenden perfekten Teppich, über dem Kendrick gerade die Kollegen seinerZunft zu etwas Bescheidenheit aufruft, selbst aber ganz klar seineAusnahmestellung zementiert: "If I quit this season/I still be thegreatest". Und das hört man in jeder Zeile.Auch der umwerfende, mit religiösen und urbanen Themenjonglierende, unter der Regie von Dave Myers entstandene Clip, einabsolutes "must-watch" laut NPR, verzeichnet bereits Viewzahlen imMillionenbereich: Schon nach 90 Min. war die erste halbe Millionerreicht. Kendrick Lamar rappt, dass er genug hat von Photoshop undallen glattgebügelten Gesichtern und Hintern, die im echten Leben nunmal Dehnungstreifen haben - und das Internet feiert ihn dafür!Den Videoclip zu "HUMBLE." gibt es hier zu sehen:https://www.youtube.com/watch?v=tvTRZJ-4EyI&feature=youtu.beNach dem Doppelerfolg bei den Grammys 2014 setzte Kendrick Lamarseinen Siegeszug 2015 dem Hitalbum "To Pimp A Butterfly" fort, dasals "ein Meisterwerk der Komplexität, politisch, musikalisch undkonzeptionell" (Die Welt) gefeiert wurde und rund um den Globus dieSpitze der Charts erstürmte (u. a. #1 D, #1 USA). Anfang 2016 räumteer für das Album gleich fünf Grammys ab. Im März letzten Jahres legteer dann überraschend mit "untitled unmastered." ein neues Werk vor,um die Wartezeit auf das nun kommende Album zu verkürzen: Auch diese"unfertigen, titellosen Rohversionen" eroberten direkt die Spitze derBillboard-200."Kendrick Lamar braucht gar keine Alben, um seine kulturelleDominanz zu zementieren", hieß es bei Pitchfork erst in dieser Woche.Mit "HUMBLE." zeigt der "König von Compton" (Der Spiegel) jedoch,dass nun das vierte Kapitel seiner Ausnahmekarriere begonnen hat.Pressekontakt:Jascha.Farhangi@umusic.comOriginal-Content von: Universal International Division, übermittelt durch news aktuell