Köln (ots) - Über 300.000 Mal haben Kinder in ganz Deutschland beider Aktion "Hol die TOGGO Tour in deine Stadt" abgestimmt, um dieSUPER RTL Event-Roadshow im September in ihre Heimat zu lotsen. Jetztsteht der glückliche Gewinner fest: Die Stadt Kempten konnte diemeisten Stimmen auf sich vereinen und sich nach einem heißen"Kopf-an-Kopf-Rennen" gegen die beiden anderen FinalteilnehmerRecklinghausen und Buchholz durchsetzen.Damit darf sich das Allgäu über den Besuch der diesjährigen TOGGOTour freuen. Am 15. und 16. September macht die bundesweite Roadshowvon SUPER RTL Station in Kempten und präsentiert auf 3000Quadratmetern tolle Live Acts und Fernsehen zum Mitmachen.Nachdem sich der riesige TOGGO Tour Truck wie durch Zauberhand ineine Mega-Bühne verwandelt hat, wird das Fernseh-Programm des KölnerSenders lebendig. Dann führen die Moderatoren Vanessa Meisinger,Maria Meinert und Marc Dumitru durch einen aufregenden Tag. FürLive-Musik sorgen die Teenie-Idole von FEUERHERZ, Robin Eichingersowie Sängerin Kate Hall. In D!s Dance Club darf mitgetanzt, beimSuper Toy Club mitgespielt und bei Woozles Tour Quiz mitgeratenwerden.Auf dem Tour-Gelände wollen der "Angelo-Kletterparcours" und der"Trolls-Hangelgarten" erobert werden, während sich die Kleinsten aufder Hüpfburg oder dem Toggolino Spielplatz mit Peppa Pig und der PawPatrol vergnügen können. Wer dann noch Energie hat, kann sich auf demBolzplatz austoben. Zum Andenken an einen ganz besonderen Tag stehtDrache Ohnezahn bereit und wartet auf ein ganz persönlichesErinnerungsfoto mit seinen Fans.Neben den TV-Moderatoren und Serienstars warten also einvielseitiges Bühnenprogramm, tolle Bands und viele Spieleangebote aufdie kleinen und großen Besucher in Kempten. Wie immer ist der Besuchder TOGGO Tour kostenlos.Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 91 55 - 1016Fax: +49 (0) 221 / 91 55 - 1019kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell