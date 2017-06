Kempinski Hotel Corvinus Budapest führt neues Zehn-Zimmer-Konzept ein

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Das Kempinski Hotel Corvinus Budapest hat seinenVeranstaltungsbereich renoviert, wodurch sein MICE-Angebot,einschließlich der Ergänzung durch die aktuellsten Technologie- undDesignelemente, an Innovation und Einzigartigkeit gewinnt. DieUmgestaltung bietet Raum für mehr kreative Möglichkeiten sowie mehrverfügbaren Platz.Bitte klicken Sie hier für die Multimedia-Pressemitteilung:https://www.multivu.com/players/uk/8113951-kempinski-hotel-new-ten-rooms-concept/Im gesamten glanzvollen Gebäude folgt das Designkonzept denPrinzipien und der Ästhetik der öffentlichen Bereiche im Erdgeschoss.Der Grand Room (Zimmer Eins, Zwei und Drei)Das Portal des Grand Room drückt auf beeindruckende Weiseprachtvolle Erhabenheit aus, während die praktischen Anforderungenraffiniert in das Design integriert sind. Die Umgebung kann über eineFarbspektrum-Anwendung, die sich leicht vom iPad steuern lässt,flexibel eingestellt werden, indem jegliche Farbtöne problemlosgemischt werden können. Über 300 Deckenstrahler garantieren dieoptimale Beleuchtung, die durch einzigartige zweckmäßig designteungarische Wandlichter sowie spektakuläre Kristallkronleuchterergänzt werden.The Kitchen ist mit einem vollständig einsatzfähigen Herd mitArbeitsplatte ausgestattet und bietet einen exklusiven Ort, um imSpeise- und Lounge-Bereich den gastronomischen Lifestyle des 21.Jahrhunderts zu erleben.Die Nähe zum Business Centre ermöglicht einen unmittelbarenBüroservice, während Organisatoren ihr operatives Konferenzbüro inden beiden Konferenzräumen (Zimmer Vier und Fünf) einrichten können.Zimmer SechsDer Boden ist komplett mit Holz verlegt und die Tapete bietetUmgebungslicht, während die Decke mit kleinen Deckenstrahlerngeschmückt ist, um das Gefühl eines leuchtenden Sternenhimmels zuvermitteln.Infinity Room (Zimmer Sieben, Acht, Neun und Zehn)Diese Zimmer wurden nicht nur erheblich vergrößert, sondern lassennun auch den Genuss von natürlichem Tageslicht zu. Die Konferenzlogosund -zeichen wurden in magische Spiegel eingelassen.Der Empfangsbereich eignet sich nicht weniger gut für sozialeVeranstaltungen sowie geschäftliche Treffen und bietet zweiHospitality-Desks zur Registrierung von Teilnehmern und alsInformationsstand.Zehn Zimmer bieten das hochmodernste audiovisuelle Netzwerk, dasüber Glasfaserkabel bei Lichtgeschwindigkeit eine AV-Kommunikationzwischen den Zimmern ermöglicht. Vernetzung und Kommunikationinnerhalb des Gerätenetzwerks ist durch erstklassige Regelgerätemöglich. Alle Gäste können die gleiche Audio- und visuelle Erfahrungerleben, egal wo die jeweilige Veranstaltung stattfindet."Die Eröffnung der neuen Konferenzetage ist keineDesignauffrischung, sondern eine Komplettüberholung unseres Konzeptsfür Veranstaltungseinrichtungen. So möchten wir den Weg bereiten, umMICE-Anforderungen gerecht zu werden, und innovative Lösungen fürPlaner und Organisatoren sowie Teilnehmer bieten. Ebenfalls stelltdies einen wichtigen und integralen Bestandteil eines längerfristigenProjekts dar, das den Umbau des Erdgeschosses umschloss, dieEinrichtung eines aufregenden Gastronomiezentrums - GastronomicQuarter Downtown Budapest - vorsieht und seinen Höhepunkt in derRenovierung der Gästezimmer ab 2018 findet", sagte General ManagerStephan Interthal.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/519008/Kempinski_Hotel_Corvinus.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8113951-kempinski-hotel-new-ten-rooms-concept/ (https://www.multivu.com/players/uk/8113951-kempinski-hotel-new-ten-rooms-concept/)Pressekontakt:ildiko.dudas@kempinski.comTel.: +36 1 429 3578 | Mobil: +36 20 474 5018Original-Content von: Kempinski Hotel Corvinus Budapest, übermittelt durch news aktuell