Kempinski-Chef Smura will Jürgen Klopp von einwandfreiem Hotel überzeugen

Frankfurt am Main (ots) - Nach der medienwirksamen Stornierung einesKempinksi-Hotels in Doha durch den FC Liverpool hat Kempinski-CEO Martin R.Smura einen Brief an Fußballtrainer Jürgen Klopp geschrieben. "Die Vorwürfebezüglich der Arbeitsbedingungen in unserem Hotel treffen nicht zu", sagte Smurader ahgz Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe). "JürgenKlopp hat nun alle Fakten vorliegen. Wir würden uns freuen, wenn er auf derBasis der neuen Erkenntnisse mit seiner Mannschaft doch bei uns wohnen würde."Hintergrund ist die FIFA Klub-WM im Dezember 2019 in Katar, die im Vorfeld derWeltmeisterschaft 2022 stattfindet. Als Begründung für die Aufsehen erregendeAbsage ans Kempinski-Hotel Marsa Malaz nannte der Fußballverein die angeblichschlechten Arbeitsbedingungen dort mit 12-Stunden-Schichten bei 45 Grad Celsiusund Bezahlung unterhalb des Mindestlohns. Grundlage ist eine Recherche desMagazins The Guardian vom Oktober 2018.Dazu erklärte Smura der ahgz: "Das ist eine Geschichte von vor einem Jahr, dienicht unser Hotel betroffen hat, sondern verschiedene Fremdfirmen, die nochnicht mal durch uns direkt beauftragt wurden." Die Firmen seien auf eineBlacklist gesetzt worden. "So ist sichergestellt, dass die Gesetze des Landeseingehalten werden und dass diese Unternehmen nicht für uns arbeiten."Die Mitarbeiterzufriedenheit im Hotel Marsa Malaz liege weit über demMarktdurchschnitt. "Wir würden niemals eine solche exzellente Luxusleistungliefern können, wenn wir Mitarbeiter schlecht behandeln." Smura nannte eineUmfrage bei den Mitarbeitern, die ein klarer Beweis dafür sei, dass dieMitarbeiter höchst zufrieden seien und ethische Standards eingehalten würden. Zuder Kritik sagte Smura: "Natürlich schadet es uns. Das lesen wir nicht gerne undwir möchten es klarstellen."Wenn es sich Klopp noch einmal überlegt, bekämen die Mitarbeiter desKempinski-Hotels in Doha ein kleines Schmankerl: Jeder, der im Dezember zu einemLiverpool-Spiel ins Stadion möchte, würde ein Ticket bekommen, verspricht Smura.Die älteste europäische Luxushotelkette wurde 1897 gegründet und betreibtderzeit 79 Hotels und Residenzen in 34 Ländern.Das Interview mit Kempinksi-CEO Martin R. Smura gibt es auf www.ahgz.de.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: AHGZ, übermittelt durch news aktuell