Kempf als BDI-Präsident wiedergewählt

BERLIN (dpa-AFX) - Dieter Kempf bleibt zwei weitere Jahre an der Spitze des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).



Die Mitgliederversammlung des Spitzenverbandes wählte den 65-Jährigen für eine weitere Amtszeit, die am 1. Januar 2019 beginnt, wie der BDI am Montag in Berlin mitteilte. Der Ex-Chef des IT-Dienstleiters Datev hatte den Posten Anfang 2017 übernommen.

Präsidium und Vorstand hatten Kempf im Juni einstimmig zur Wiederwahl nominiert. Die erste Amtsperiode läuft turnusgemäß Ende des Jahres aus./bvi/DP/tos