Kemp, der weltweit am häufigsten eingesetzte Load Balancer, gewinnt Top Rated-Award von TrustRadius

New York (ots/PRNewswire) - Kemp Technologies erhält den Top Rated-Award von TrustRadius im Bereich Lastausgleich, basierend auf den Bewertungen zufriedener KundenKemp, das Unternehmen, das für seine stets verfügbare Anwendererfahrung (AX) bekannt ist, hat heute bekannt gegeben, den Top Rated-Award von TrustRadius gewonnen zu haben. Die Top-B2B-Bewertungsplattform hat Kemp Technologies dank hervorragender Kundenbewertungen und herausragender Zufriedenheit mit der Kemp LoadMaster-Lastausgleichslösung als Gewinner in der Kategorie Load Balancing ausgezeichnet.Mit einem TrustRadius-Score von 9,8 von 10 - basierend auf verifizierten Kundenbewertungen, wird Kemp von der TrustRadius-Community als die beste Lösung in der Kategorie Lastausgleich anerkannt. Die Kunden schätzen vor allem die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, die Lizenzflexibilität, die unübertroffene Kosten- und Kosteneinsparungen sowie die erstklassige technische Unterstützung."Wir bei Kemp sind bestrebt, unseren Kunden die beste Lösung und den besten Service zu bieten, und wir freuen uns über den Top Rated-Award von TrustRadius in dieser Kategorie. Es ist uns stets eine Ehre, für unsere Bemühungen gewürdigt zu werden. Bei Kemp kombinieren wir innovative Technologie mit erstklassigem Kundendienst und werden weiterhin einen höheren Mehrwert mit zusätzlichen Funktionen und neuen Produkten schaffen, um das Anwendungserlebnis unserer Kunden weiter zu verbessern", erklärte Deirdre Sarsfield, VP für Marketing.TrustRadius bietet Dutzende von verifizierten Sterne-Bewertungen, die zu unserem Gewinn beigetragen haben. Sie finden alle Bewertungen hier (https://www.trustradius.com/products/kemp-loadmaster/reviews).Hier eine Auswahl:Anwendungsfälle und Umfang der Bereitstellung (https://www.trustradius.com/products/kemp-loadmaster/reviews?qs=product-usage)Die Implementierung hat weniger als 30 Minuten gedauert, und es gab NULL Probleme! Die einfache Installation, die einfache Konfiguration und die benutzerfreundliche Benutzeroberfläche sind AUSGEZEICHNET! Der Kundendienst bei Kemp war schon immer kundenorientiert und geht innerhalb weniger Minuten ans Telefon.Vorteile (https://www.trustradius.com/products/kemp-loadmaster/reviews?qs=pros-and-cons)- Anwendung für Lastausgleich bei eingehenden E-Mails.- Geographischer Lastausgleich.- Bietet eine EINFACH zu bedienende Schnittstelle!Nachteile (https://www.trustradius.com/products/kemp-loadmaster/reviews?qs=pros-and-cons)- Ehrlich, wir LIEBEN diese Produkte. Ich kann keine Nachteile nennen - okay, vielleicht könnten sie KOSTENLOS sein, aber das war es auch schon!Anwendungsfälle und Umfang der Bereitstellung (https://www.trustradius.com/products/kemp-loadmaster/reviews?qs=product-usage)Der Kemp LoadMaster ermöglicht es uns, einen Server vom verfügbaren Server-Pool zu trennen, so dass wir die Wartung auf einzelnen Servern durchführen können, während wir die Dienste für unsere Benutzer aufrechterhalten. Dass kein Wartungsfenster geplant werden muss, war unserer Flexibilität beim Patchen während der jüngsten Zero-Day-Exchange-Schwachstellen in diesem Jahr durchaus zuträglich.Informationen zu TrustRadiusTrustRadius hilft Technologie-Einkäufern, bessere Entscheidungen zu treffen und unterstützt die Anbieter dabei, sich individuelle zu präsentieren, die Konversion zu verbessern, High-Intent-Käufer anzusprechen und Kundeneinblicke zu gewähren. Jeden Monat nutzen mehr als eine Million B2B-Einkäufer, darunter über 50 % aus Großunternehmen, die verifizierten Bewertungen auf TrustRadius.com (http://trustradius.com/), um eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen. TrustRadius hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas. Das Unternehmen wurde von erfolgreichen Unternehmern gegründet und wird von Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners und Next Coast Ventures unterstützt.Informationen zu KempKemp ermöglicht die sichere, stets verfügbare Anwendungserfahrung [AX], die Unternehmen und Dienstanbieter fordern. Die Lösungen von Kemp zur Lastverteilung, zum Netzwerk-Performance-Monitoring sowie zu Netzwerkerkennung und -reaktion bieten maximalen Nutzen durch vereinfachte Implementierungen, flexible Lizenzierung und erstklassigen technischen Support. Kemp ist die weltweit beliebteste Lösung für die Anwendungserfahrung mit mehr als 100.000 Implementierungen in 138 Ländern. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Anwendererfahrung unter kemp.ax (https://kemptechnologies.com/).