Kemp gewinnt den Preis für den Kundenservice des Jahres 2021

New York (ots/PRNewswire) -Kemp (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fjvDAE85ftR4s-qLv_DIujk1ZVwaeTWYgUbcB2Hz61DR4qMUhlwRbIp-R0wNeUDf), der führende Anbieter von Always-On Application Experience [AX], gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen der jährlichen Network Computing Awards den Preis "Customer Service of The Year 2021" gewonnen hat. Die Network Computing Awards sind eines der am längsten bestehenden Medien für Netzwerkexpertise. Bei den jährlichen Network Computing Awards werden Technologieanbieter vorgestellt, die bei strategischen und innovativen Lösungen für Netzwerke, Anwendungen und die Cloud führend sind. Kemp hat bereits Auszeichnungen von Network Computing erhalten für IT-Optimierungsprodukt des Jahres (https://kemptechnologies.com/uk/news/kemp-wins-it-optimisation-product-year-network-computing-awards-2020/) und cloud-basierte Lösung des Jahres. (https://kemptechnologies.com/news/kemp-cloud-computing-techgenix-review/)"Wir bei Kemp bemühen uns ständig um einen ausgezeichneten Kundenservice und freuen uns sehr über die Auszeichnung", so Justin Federico, Director, Global Support & Services. "Es ist immer eine Ehre, für unsere Bemühungen gewürdigt zu werden. Wir kombinieren innovative Technologie mit erstklassigem Kundensupport und werden auch in Zukunft mit zusätzlichen Funktionen und neuen Produkten die Anwendungsmöglichkeiten für unsere Kunden verbessern."Im letzten Jahr, Kemp (https://www.linkedin.com/company/kemptechnologies/) LoadMaster die höchste Bewertung in der Kategorie Application Delivery Controller erhalten und ist die am häufigsten bewertete ADC-Lösung bei Gartner Peer Insights, TrustRadius und G2. Kemp (https://www.linkedin.com/company/kemptechnologies/) wurde als führend bezeichnet von G2 (https://www.linkedin.com/company/g2dotcom/) in den neuesten Berichten für den Herbst 2021 als führend eingestuft und erhielt die TrustRadius Top Rated-Auszeichnung für Load Balancing auf der Grundlage von Bewertungen zufriedener Kunden.Hervorragende Produkte und Unterstützung (https://www.gartner.com/reviews/market/application-delivery-controllers/vendor/kemp/product/loadmaster)"Meine allgemeine Erfahrung mit Kemp ist, dass sie hervorragende Produkte mit einfach zu bedienenden Schnittstellen und erstklassigem Kundenservice und Support anbietenKemp Loadmasters und Support Excel in Global Complex Configuration (https://www.gartner.com/reviews/market/application-delivery-controllers/vendor/kemp/product/loadmaster)"Die Kemp-Loadmaster haben uns in der Vergangenheit gute Dienste beim Lastausgleich und Reverse Proxy geleistet. Wir sind auf ein Problem gestoßen, aber das lag nur an der Konfiguration unserer Anwendung. Der Kemp-Support wusste genau, was unser Problem war, und gab uns mehrere Möglichkeiten zur Behebung."Großartiges Unternehmen und noch besserer Kundenservice! (https://www.gartner.com/reviews/market/application-delivery-controllers/vendor/kemp/product/loadmaster)"Als Unternehmen nutzen wir die Kemp-Load-Balancer seit 5 Jahren. Dies umfasst sowohl Hardware- als auch virtuelle Implementierungen. Das Produkt hat uns nie im Stich gelassen und der Support ist beispiellosÜber KempKemp ermöglicht die sichere, stets verfügbare Anwendungserfahrung [AX], die Unternehmen und Dienstanbieter fordern. Die Lösungen von Kemp für Load Balancing, Netzwerk-Performance-Monitoring sowie Netzwerkerkennung und -reaktion bieten maximalen Nutzen durch vereinfachte Implementierungen, flexible Lizenzierung und erstklassigen technischen Support. Kemp ist mit mehr als 100.000 Implementierungen in 138 Ländern die weltweit beliebteste Lösung für die Anwendungserfahrung. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren AX bei kemp.ax.MedienkontaktAoife MaloneKemp Technologienamalone@kemp.ax+44(0)7547361450Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1674142/Kemp_Award.jpgOriginal-Content von: Kemp Technologies, übermittelt durch news aktuell