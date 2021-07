Kemp LoadMaster zum besten Application Delivery Controller (ADC) bei Gartner Peer Insights gewählt

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

New York (ots/PRNewswire) - Kunden vergeben Höchstbewertung von 5 Sternen und küren den beliebtesten Load Balancer.Kemp, das Unternehmen, das für ein sicheres, unterbrechungsfreies Anwendungserlebnis [Application Experience, AX] sorgt, freut sich bekannt geben zu dürfen, dass der Kemp LoadMaster die höchste Bewertung in der Kategorie "Application Delivery Controllers" erhalten hat und gleichzeitig die am häufigsten bewertete ADC-Lösung auf Gartner Peer Insights ist.Kemp LoadMaster (https://kemptechnologies.com/) hat auf der Plattform Gartner Peer Insights (https://www.gartner.com/reviews/market/application-delivery-controllers/vendor/kemp) eine Gesamtbewertung von 5,0 von 5 Sternen erhalten. Die Bewertung basiert auf veröffentlichten Rezensionen von IT-Experten und Entscheidern aus dem Bereich Informationstechnologie."Wir bedanken uns herzlich bei allen, die unsere virtuellen, Hardware und Cloud Load Balancer auf Gartner Peer Insights bewertet haben. Kemp wird alles dafür tun, Unternehmen, die ein optimales, unterbrechungsfreies Anwendungserlebnis gewährleisten müssen, auch in Zukunft das flexibelste Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten zu können.", sagt Peter Melerud, Chief Strategy Officer und Mitgründer von Kemp.Kemp LoadMaster wird bei Gartner Peer Insights in drei Kategorien bewertet - Integration und Implementierung, Service und Support sowie Produktleistungsfähigkeit. Die Zufriedenheit der Kunden zeigt sich darin, dass 97 Prozent von ihnen Kemp LoadMaster weiterempfehlen würden.Innerhalb der Kundenrezensionen von Gartner stechen folgende Bewertungskriterien für den Kemp LoadMaster heraus: optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Benutzerfreundlichkeit und hervorragender technischer Support. Um alle Bewertungen und Rezensionen zu lesen, besuchen Sie bitte die LoadMaster Reviews-Seite (https://www.gartner.com/reviews/market/application-delivery-controllers/vendor/kemp/product/loadmaster/reviews).Kemp LoadMaster (https://kemptechnologies.com/why-kemp/) ist ein preisgekrönter, leistungsstarker Application Delivery Controller (ADC), der für geschäftskritische Applikationen Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit garantiert. Kemp stellt seinen LoadMaster als Soft-, Hardware-, Cloud- und Bare Metal-Lösung zur Verfügung.Über Gartner Peer InsightsGartner Peer Insights ist eine Online-Plattform mit Bewertungen und Rezensionen von IT-Software und -Services. Die Bewertungen werden von IT-Experten und Entscheidern aus dem Bereich Informationstechnologie geschrieben und gelesen. Ziel ist es, IT-Führungskräfte dabei zu unterstützen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen und Technologieanbietern dabei zu helfen, ihre Produkte zu verbessern, indem sie objektives, unvoreingenommenes Feedback von ihren Kunden erhalten. Gartner Peer Insights umfasst mehr als 350.000 verifizierte Bewertungen in mehr als 340 Märkten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gartner.com/reviews/home.Haftungsausschluss:Gartner Peer Insights-Bewertungen stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endanwender dar, die auf deren eigenen Erfahrungen beruhen, und repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften.Aoife Malone, Digital Marketing Executive, P: +44 (0)7547 361450Original-Content von: Kemp Technologies, übermittelt durch news aktuell