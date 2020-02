Kemmerich will mit Thüringer Landtagspräsidentin Vorgehen beraten

ERFURT (dpa-AFX) - Der neu gewählte Thüringer FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich will mit Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) über eine schnelle Amtsübergabe sprechen.



Das teilte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Freitag in Erfurt mit. Er wolle sich mit ihr über das weitere Vorgehen "hinsichtlich einer schnellen Amtsübergabe" beraten, die zugleich die Handlungsfähigkeit des Freistaats Thüringen aufrecht erhalte.

Kemmerich war am Mittwoch mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Regierungschef gewählt worden, setzte sich also mit Hilfe der AfD gegen seinen Vorgänger Bodo Ramelow (Linke) durch. Es war das erste Mal, dass die AfD einem Ministerpräsidenten ins Amt half. Das führte zu heftiger Kritik in der Öffentlichkeit, aber auch in den Parteien./htz/DP/jha