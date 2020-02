Kemmerich muss zurücktreten - schon über 100.000 Unterschriften

Verden / Aller (ots) - Kurz vor Mitternacht hat die Bürgerbewegung Campact seineUnterstützerinnen und Unterstützer aufgefordert, sich für den Rücktritt vonThomas Kemmerich in Thüringen einzusetzen. Schon über 100.000 Menschen habennach wenigen Stunden diesen Online-Appell (https://aktion.campact.de/kemmerich)(durch großen Traffic Verzögerung möglich) unterzeichnet. Der FDP-Politiker wargestern mit den Stimmen der AfD zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten gewähltworden. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg verhelfen damit Rechtsextremein Deutschland einer Regierung ins Amt.In dem Appell an Kemmerich heißt es: "Wir sind entsetzt und fassungslos: Siehaben sich mit den Stimmen von Nazis und Faschisten wie Björn Höcke zumMinisterpräsidenten wählen lassen. Wir fordern Sie auf: Besinnen Sie sich aufdiesen demokratischen Konsens - treten Sie sofort vom Amt desMinisterpräsidenten zurück und machen Sie den Weg für Neuwahlen frei."Ob Thomas Kemmerich der Rücktrittsforderung in den nächsten Tagen nachkommenwird, ist ungewiss. "Wenn nicht, dann müssen die Bundesverbände von CDU und FDPdie thüringischen Landesverbände ausschließen. Sonst sind all ihreUnvereinbarkeitsbeschlüsse bloße Lippenbekenntnisse. Wir müssen die Reihen gegenNazis und Faschisten geschlossen halten", sagt Felix Kolb, geschäftsführenderVorstand von Campact.Der Campact-Appell hier: https://aktion.campact.de/kemmerichPressekontakt:Svenja Koch, Pressesprecherin Campact e.V., Tel.: 04231 957 590,koch@campact.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/64126/4512964OTS: Campact e.V.Original-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell