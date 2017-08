Kemal Goga neuer Moderator der SWR3 Morningshow (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Ab 2. Oktober 2017 mit Anneta Politi montags bis freitags von 5bis 9 Uhr on AirKemal Goga (35) wird ab dem 2. Oktober 2017 die SWR3 Morningshowzusammen mit Anneta Politi moderieren. Das Duo präsentiert dieMorgensendung montags bis freitags von 5 bis 9 Uhr im 14-tägigenWechsel mit Michael Wirbitzky und Sascha Zeus. Dazu sagt Thomas Jung,SWR3 Programmchef: "Kemal Goga ist ein hochtalentierter Comedy- undUnterhaltungsprofi. Er liebt und lebt die Marke SWR3 seit vielenJahren." Das Duo Politi/Goga moderiert bereits die SWR3 ClubPartysamstags abends. Kemal Goga wird Jonathan Schächter ablösen, der auspersönlichen Gründen zurück in seine Schweizer Heimat möchte.Kemal Goga im ProfilDer neue Moderator der SWR3 Morningshow hat türkische Wurzeln.Geboren ist er 1982 in Stuttgart-Bad Cannstatt. Seit 2008 arbeitet erbei SWR3, vornehmlich als Comedyredakteur. Er spielt dabei auch inComedyreihen mit, wie "Tuten Gag", "Baumarkt Hammer", "Jogis Jungs"oder "Tatort mit Til". Nebenbei ist er als Redakteur/Reporter, DJ undFestivalmoderator eingesetzt. Kemal Goga: "SWR3 war und ist für michmein ständiger Begleiter - seit der Kindheit. Wenn ich mit meinerFamilie quer durch Deutschland fahre und unser Maskottchen den SWR3Elch an den Autoinnenspiegeln hängen sehe, freue ich mich immer, einTeil dieses Teams zu sein. Mit Anneta habe ich bisher Samstagabendsin der SWR3 Clubparty getanzt - ich freue mich, ab Oktober mit ihr zumoderieren, wenn das SWR3 Land morgens aus dem Bett tanzt...!"Musik, Spaß, Information und Service bei SWR3 SWR3 ist dasmeistgehörte öffentlich-rechtliche Radioprogramm in Deutschland. Seitvielen Jahren hält die Popwelle aus Baden-Baden ihre Position an derSpitze der deutschen Radioprogramme. Bundesweit hören aktuell 3,8Millionen Menschen (MA II / 2017) das Programm mit dem Elch. Die SWR3Morningshow bringt von Montag bis Freitag zwischen 5 und 9 UhrAktuelles, Service, Comedy, Musik und viel gute Laune für den Tag.Weitere Informationen auf SWR.de/kommunikation und SWR3.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986,corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell