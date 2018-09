Keltereien produzieren Apfelsaft auf Hochtouren - alles wird verarbeitet (FOTO)

Bonn (ots) -Die Verarbeitung der Streuobsternte 2018 läuft bei den rund 360Fruchtsaftherstellern bundesweit auf Hochtouren. Nach Aussagen desVerbandes der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. (VdF) sind dieLiefermengen aktuell so hoch, dass die Keltereien vereinzelt an ihretäglichen Verarbeitungskapazitäten stoßen. Dennoch können dieBetriebe die gesamte Ernte zu Fruchtsaft verarbeiten, da die über 700Millionen Liter fassenden Lagertanks bundesweit aufgrund derletztjährigen schwachen Ernte vielfach leer sind.Nach der Veröffentlichung der Ernteschätzung von 1,1 MillionenTonnen Streuobst im Juli 2018, haben sich die Keltereien bundesweitauf eine turbulente Keltersaison eingestellt. Mitte August - alsorund zwei Wochen vor dem üblichen Start der Streuobsternte - warendie ersten Äpfel bereits reif für die Verarbeitung. Aktuell erreichtdie Keltersaison ihren Höhepunkt und in vielen Regionen stoßen dieFruchtsafthersteller an ihre täglichen Verarbeitungsgrenzen. Ausdiesem Grund können nicht jeden Tag unbegrenzt Äpfel angenommenwerden. Dennoch werden nach Aussage des VdF im Laufe der Saison alleÄpfel zu Apfelsaft verarbeitet, denn die bundesweit rund 700Millionen Liter fassenden Lagertanks sind noch lange nicht gefüllt.Die Keltereien verarbeiten der Reihe nach die angelieferten Mengenund bitten gegebenenfalls um vorherige Kontaktaufnahme, um dieLiefertermine und -mengen so zu koordinieren, dass dieVerarbeitungskapazitäten kontinuierlich ausgeschöpft werden können.Pressekontakt:Klaus HeitlingerGeschäftsführerVerband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V.Mainzer Straße 253D-53179 BonnTelefon: +49 2 28 9 54 60-0Mobil: +49 171 7701246Original-Content von: VdF Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie, übermittelt durch news aktuell