Kellogg Kündigt Neues Weltweites Nachhaltigkeitsziel Für Verpackung An

Berlin (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen strebt an, bis Ende 2025 nur noch Verpackungen zuverwenden, die recycelt, wiederverwen oder kompostiert werden könnenDie Kellogg Company hat heute bekannt gegeben, sein weltweitesNachhaltigkeitsengagement um das Ziel zu ergänzen, bis Ende 2025 nurnoch Verpackungen zu verwenden, die recycelt, wiederverwendet oderkompostiert werden können. Diese Bestrebung ist im Rahmen derNachhaltigkeitsziele eine weitere Komponente des derzeitigemNachhaltigkeitsengagements für Verpackungen, bei dem alleholzhaltigen Materialien entweder recycelt werden oder als ausnachhaltigen Quellen stammend zertifiziert sind."Achtsam mit unserem Planeten umzugehen, ist eines der Grundwertevon Kellogg", so Steve Cahillane, Vorstand und CEO der KelloggCompany. "Es ist unabdingbar, dass wir Teil einer Lösung sind, diefür alle Menschen auf der ganzen Welt einen gesunden und nachhaltigenPlaneten sicherstellt."Laut EMF werden jährlich 311 Mio. Tonnen Plastik produziert. Nur14 Prozent der Plastikverpackungen werden weltweit zum Recycelngesammelt und nur 5 Prozent davon einer zweiten Nutzung zugeführt.Kellogg hat bereits Schritte unternommen, um die eigenenProduktionsstätten umweltfreundlicher zu machen. Im April 2018 gabdas Unternehmen bekannt, bis Ende 2018 in allen Werken und Bürosweltweit auf kompostierbare bzw. aus Papier bestehendeGastronomieprodukte umzustellen, also völlig auf Einweggeschirr und-besteck aus Styropor oder Kunststoff sowie Plastikstrohhalme und-wasserflaschen zu verzichten.Außerdem arbeitet Kellogg aktiv mit seinen Lieferanten anhochwertigen lebensmittelechten Verpackungen, die weniger Abfallproduzieren. In Europa hat das Unternehmen beispielsweise ein Projektgestartet, um seine Müeslibeutel bis Ende 2019 auf einrecyclingfähiges Material umzustellen. Dadurch werden jährlichschätzungsweise 480 Tonnen nicht recyclingfähiger Verpackungen in derLieferkette eingespart."Auch wenn der Großteil unserer Verpackungen in Europa ausnachhaltigen Quellen oder recycelten Materialien stammt bzw.vollständig wiederverwendbar ist, sehen wir es als unsereVerantwortung an, neue kreative Verpackungsmodelle zu entwickeln, dieden Bedürfnissen unserer Verbraucher und Kunden entsprechen", soArmando Santacesaria, Geschäftsführer der Kellogg Northern EuropeGmbH in Hamburg."Wir können dieses ehrgeizige Ziel nicht alleine erreichen undarbeiten daher mit neuen und bestehenden externen Partnern, unserenKunden und anderen Innovatoren an hochwertigen Verpackungslösungen,die unsere Lebensmittel schützen, optimieren und dabei dengroßartigen Geschmack bereitstellen, den die Verbraucher von unserwarten", so Lou Massari, Senior Director, Global Packaging, KelloggCompany.Mit diesen Maßnahmen trägt Kellogg zur Einhaltung derNachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bei, insbesondere der SDGNr. 12 zu Nachhaltigkeit bei Verbrauch und Herstellung,einschließlich Nr. 12.5 zur signifikanten Reduzierung derAbfallerzeugung durch Verhinderung, Minderung, Recycling undWiederverwendung. Außerdem wird dadurch das Engagement von Kelloggfür SDG Nr. 12.3 gestärkt, nämlich die weltweiteLebensmittelverschwendung pro Kopf auf Handels- und Konsumentenebenezu halbieren sowie Nahrungsmittelverluste in den Herstellungs- undLieferketten, einschließlich Verlusten nach der Ernte, bis 2030 zureduzieren.Über KELLOGG:Wir bei KELLOGG verfolgen das Ziel, das Leben der Menschen durchhochwertige Produkte und relevante Marken zu bereichern. Im Jahr 2017erzielte KELLOGG durch Marken wie beispielsweise KELLOGG'S® CORNFLAKES, KELLOGG'S® MÜSLI, KELLOGG'S® TOPPAS®, KELLOGG'S® FROSTIES®KELLOGG'S®, CHOCO KRISPIES® sowie PRINGLES® einen Umsatz von 13Milliarden US-Dollar. Über unsere Plattform Breakfast for BettersDays unterstützen wir weltweit soziale Projekte und haben uns dazuverpflichtet, bis 2025 3 Milliarden Better Days mit unseren Partnernzu gestalten. Wenn Sie mehr über KELLOGG, unsere Corporate SocialResponsibility-Projekte sowie unsere Unternehmensgeschichte erfahrenmöchten, besuchen Sie unsere Website http://www.kelloggs.de,http://www.kelloggcompany.com oder http://www.OpenforBreakfast.com.Pressekontakt:Wieland BeckSenior Manager Corporate Affairs Northern EuropeTel. 0049-40370-229-295wieland.beck@kellogg.comOriginal-Content von: Kellogg Company, übermittelt durch news aktuell