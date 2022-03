Kellogg-Aktie: Was Sie wissen sollten

Weitere Suchergebnisse zu "Kellogg":

Angesichts der Kosteninflation und Lieferengpässe sowie eines Brandes in einer Fabrik in Nordamerika waren die Leistungen erfreulich. Der Umsatz legte um 3% auf 14,2 Mrd $ zu. Im Zuge des Gewinnanstiegs um 19% auf 1,5 Mrd $ erhöhte sich die Umsatzrendite auf 10,5%. Der Rückgang des Cashflows war höheren Beiträgen in die Pensionspläne geschuldet. Für die kommenden Jahre ist wieder von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



