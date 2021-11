Kellogg-Aktie: Q3-Ergebnisse übertreffen Schätzungen!

Finanztrends Video zu Kellogg



mehr >

Überblick(NYSE:K) meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 21 ein Umsatzwachstum von 5,6 % gegenüber dem Vorjahr auf 3,62 Mrd. USD und übertraf damit den Analystenkonsens von 3,54 Mrd. USD. Das bereinigte EPS von $1,09 übertraf den Analystenkonsens von $0,93. Der Umsatz von Kellogg in Nordamerika blieb unverändert, in Europa stieg er um 14 %, in Lateinamerika um 7 % und in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!