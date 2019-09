Kellogg Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Kellogg":

Kellogg hat im 1. Halbjahr 3,3% mehr umgesetzt, aber 45,4% weniger verdient. Belastet haben Restrukturierungskosten sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Geschäfts mit Keksen und Fruchtsnacks an Ferrero. Auf bereinigter Basis ging der Gewinn nur um 13,5% zurück. Die Zahlen haben gezeigt, dass Kellogg Fortschritte macht und kamen an der Börse gut an. Der Konzern hat innovative Produkte auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung