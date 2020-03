KellerWohin geht die Reise, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Experian":

Per 29.03.2020, 01:00 Uhr wird für die Aktie Keller am Heimatmarkt London der Kurs von 482 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauwesen".

Keller haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Keller-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 660,61 GBP mit dem aktuellen Kurs (482 GBP), ergibt sich eine Abweichung von -27,04 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (746,99 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-35,47 Prozent Abweichung). Die Keller-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Keller weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,3 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Bauwesen") von 2,15 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,15 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Keller wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Keller auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.