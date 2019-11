Keller: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Der Kurs der Aktie Keller steht am 19.11.2019, 22:51 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 603 GBP. Der Titel wird der Branche "Bauwesen" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Keller auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Keller-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (600 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 7,53 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 558 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Keller eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Derzeit schüttet Keller höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 5,04 Prozentpunkte (7,14 % gegenüber 2,1 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Keller von 558 GBP ist mit -9,45 Prozent Entfernung vom GD200 (616,22 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 565,68 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,36 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Keller-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.