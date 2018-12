Kelin Environmental Protection Equipment: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Kelin Environmental Protection Equipment weist zum 05.12.2018 einen Kurs von 8,4 CNY an der BörseShenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Industriemaschinen" geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Kelin Environmental Protection Equipment wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Kelin Environmental Protection Equipment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Kelin Environmental Protection Equipment niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Waste & Environ Svcs & Equip. Der Unterschied beträgt 1,72 Prozentpunkte (0,24 % gegenüber 1,96 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Kelin Environmental Protection Equipment mit einem Wert von 86,18 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Waste & Environ Svcs & Equip" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 74,69 , womit sich ein Abstand von 15 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.