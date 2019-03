Keith Grossman zum globalen Chief Operating Officer von Engine ernannt

Finanztrends Video zu



Strategische COO-Einstellung ist Engines jüngster Schritt inRichtung auf globales Wachstum und Transformation der BrancheNew York (ots/PRNewswire) - Das weltweit tätige Unternehmen fürMarketinglösungen und Technologie Engine (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2398185-1&h=1227968164&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2398185-1%26h%3D1925670284%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enginegroup.com%252Fus%26a%3DEngine&a=Engine) gab heutedie Ernennung der renommierten Branchenkapazität Keith Grossman zumersten globalen Chief Operating Officer des Unternehmens mit Wirkungzum 15. April 2019 bekannt. In seiner neuen Funktion wird Grossmaneng mit der globalen CEO Kasha Cacy zusammenarbeiten, um dielangfristige Wachstumsstrategie zu verwirklichen und Vertrieb,Marketing und neue Produktchancen im gesamten globalen Geschäftaufeinander abzustimmen und zu optimieren."Das letzte Jahr ist für Engine umwälzend gewesen. Der Beitritteiner Branchenpersönlichkeit wie Keith, der die Energie und Kompetenzmitbringt, die wir brauchen, um unser Unternehmen auf die nächsteEbene zu führen, ist ein weiterer strategischer Schritt zurPositionierung von Engine in Richtung exponentielles Wachstum undInnovation", sagte Cacy. "Die engen Beziehungen, die Keith mitMarken, Agenturen und Publishern pflegt, ermöglichen ihm, Lösungenund Dienste auf Grundlage des Marktbedarfs zu konzipieren. Ich binüberzeugt davon, dass er dazu beitragen wird, bisher ungeahnte Dingefür unsere Klienten zu tun, unser Unternehmenswachstum zu steigernund die Branche weiterhin für jeden besser zu gestalten."Grossman wird sich Engine von Bloomberg Media aus anschließen, woer als globaler Chief Revenue Officer seit August 2016 tätig war undvorher Führungspositionen im Publishing und im Vertrieb innehatte.Grossman hatte eine entscheidende Rolle bei der Lancierung von TicTocby Bloomberg, der globalen Nachrichtenmarke, die für soziale Medienentwickelt und auf die Vermarktung der Digital-First-Nutzung und-Nachfrage ausgelegt ist. Er hat ebenfalls ausschlaggebend zurdigitalen Transformation bei Bloomberg Media beigetragen, unteranderem mit der Schaffung ihres programmatischen Geschäftsbereichs.Vor seiner Funktion bei Bloomberg Media war Grossman bei Ars Technicaund WIRED tätig, wo er die preisgekrönte WIRED Tablet-Edition auf denMarkt brachte."Ich habe meine Karriere aufgebaut, indem ich an der Schnittstellezwischen Technologie und Publishing gearbeitet habe, und ich konnteaus erster Hand das enorme Potenzial beobachten, das für Publisher,Werbetreibende und Marken existiert, die bereit sind, bahnbrechendeDinge zu tun und die Trends zu kreieren, die die Branche im Laufe derletzten Jahrzehnte neu geformt haben", sagte Grossman. "Ich sehe,dass genau die gleiche Einstellung bei Engine und seinen Mitarbeiternlebendig ist. Kashas Vision für dieses Unternehmen ist für mich eineInspiration und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, um unserPotenzial zu erschließen und ein noch besseres Vorbild für dieBranche aufzubauen."Grossman ist in den letzten fünf Jahren aufeinanderfolgend in denAdweek 50 Indispensable Media, Marketing and Tech Executivesaufgeführt worden und hat außerdem zwei Project Isaac Awards undeinen Cannes Dolphin Gold gewonnen.Dies ist die erste Ernennung zu einer globalen Führungspositionseit Engine seinen Geschäftsbereich im Vereinigten Königreich Anfang2019 restrukturiert hat, um die Kapazitäten für Beratung, Daten undErkenntnisse, Technologie, Kreativbereich, Content und Kommunikationnäher zusammenzubringen. Das Unternehmen restrukturiere im Juni 2018seinen nordamerikanischen Geschäftsbereich auf ähnliche Weise. Dasmodernisierte Integrationsmodell von Engine verbindet Technologie,Daten und Kreativität mit Beratung, um sich im Einklang mit derSchnelligkeit der Kultur zu bewegen und Klienten eine bessereOptimierung bei allen Aspekten des Marketings zu bieten."Aufgrund unserer engagierten Arbeit an der Nahtstelle zwischenTechnologie und Kultur entdeckt Engine kontinuierlich neuen Mehrwertfür Publisher, Werbetreibende, Agenturen und Marken", führte Cacyfort. "Die Erfahrung, die Keith in der gesamten Branche gesammelthat, wird uns unterstützen, unsere Position auf dem Markt gezielt zunutzen und weiter fortzuführen, was bereits jetzt für Engine eintransformatorisches Jahr war."Informationen zu EngineEngine hat sich die Aufgabe gesetzt, die Unternehmen seinerKlienten auf dem Weg in die Zukunft zu unterstützen. In einer sichrasch wandelnden Welt ermöglichen wir es unseren Klienten, in derGegenwart beispiellos erfolgreich zu sein und in der Zukunft zugewinnen. Unterstützt von Daten. Befeuert von Vorstellungskraft.Angetrieben von Technologie. Wir sind ein Ökosystem aus kreativenWunderkindern, Über-Nerds, Business Consultants, kulturellen Expertenund Channel-Spezialisten, die gemeinsam arbeiten, um Unternehmen vonKlienten zum Wachstum zu verhelfen. Mit globalem Hauptsitz in NewYork und 17 Niederlassungen in ganz Nordamerika, im VereinigtenKönigreich, in Europa und der Asien-Pazifik-Region bietet Engineseinen Klienten eine umfassende Bandbreite von Marketinglösungen,darunter Erkenntnisse, Content, Distribution, Daten und Technologie.Erfahren Sie mehr unter enginegroup.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2398185-1&h=1873831379&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2398185-1%26h%3D3114139424%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fenginegroup.com%252F%26a%3Denginegroup.com&a=enginegroup.com)oder @Engine_US (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2398185-1&h=2469394697&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2398185-1%26h%3D2257979619%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252F%2540engine_us%26a%3D%2540Engine_US&a=%40Engine_US).