Keinen gezuckerten Kakao mehr im NRW-Schulmilchprogramm: Ärzte, Wissenschaftler, Lehrer- und Elternvertreter appellieren an Landesregierung

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

Berlin (ots) -- Experten für ausgewogene Mittagsverpflegung, Obst und Gemüsestatt Zuckermilch- Kinderärzteverband, Adipositas-Gesellschaft,Bundeszahnärztekammer werben für Änderungen amSchulmilchprogramm in NRW- Auch Vorsitzende von GEW, Jungen Lehrern und Elternkonferenzzeichnen AppellRenommierte Ärzte, Ernährungsexperten und Wissenschaftler sowieVertreter von Lehrern und Eltern appellieren an die Landesregierungin Nordrhein-Westfalen, die steuerfinanzierte Förderung vongezuckertem Kakao im Schulmilchprogramm zu beenden. In einem von derVerbraucherorganisation foodwatch initiierten und am Freitagveröffentlichten Empfehlungsschreiben sprechen sie sich dafür aus,statt auf Subventionen für Milchprodukte mit zugesetztem Zucker aufeine ausgewogene Mittagsverpflegung und ausreichend Obst und Gemüsean Schulen und Kindertagesstätten zu setzen.Führende Diabetologen, Ernährungswissenschaftler, Zahnmedizinerund Kinderärzte argumentieren in dem Schreiben, weshalb aus ihrerSicht die Förderung von Milchprodukten mit Zuckerzusatz nachteiligist. Auch die NRW-Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung undWissenschaft (GEW), der Landeselternkonferenz sowie der Jungen Lehrerzeichneten den Appell."Die Verteilung gezuckerter Schulmilchen ist antiquiert undschädlich für die Gesundheit der Kinder - sie sollte nicht mehrgefördert werden", erklärte zum Beispiel Prof. Dr. Matthias Blüher,Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft.Der frühere Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung(DGE), Prof. Dr. Helmut Heseker vom Institut für Ernährung derUniversität Paderborn sagte: "In den 60er Jahren hat es sicherlichSinn gemacht, den damals 'schmächtigen' Kindern eine preisreduzierte,energie- und nährstoffreiche Pausennahrung zukommen zu lassen. Aberheute benötigen Kinder und Jugendliche kein energiehaltigesPausengetränk. Leider ist es inzwischen eine reine Marketingmaßnahme,um den Milchabsatz zu erhöhen.""Wir als Eltern wünschen uns im Lebensraum Schule, dass unserenKindern ein gesundes und vollwertiges Nahrungsangebot für denSchultag unterbreitet wird", formulierte Dr. Christina Herold,Vorsitzende der Landeselternkonferenz.Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident derBundeszahnärztekammer, argumentierte: "Wissenschaftliche Forschungenbelegen, dass das Kariesrisiko deutlich mit der Frequenz derZuckeraufnahme zusammenhängt. Deshalb sollte auf zuckerhaltigeZwischenmahlzeiten oder Getränke verzichtet werden."Dorothea Schäfer, Landesvorsitzende der GEW: "Das Land NRW wäregut beraten, das Schulmilchprogramm auf nicht gezuckerte Milch zureduzieren, so wie es bereits 13 andere Bundesländer gemacht haben.Von dem eingesparten Geld könnte zum Beispiel der Programmteil'Schulobst- und Gemüse' erweitert werden."Das Empfehlungsschreiben unterstützen zudem Dr. RoswithaDickerhoff (Kinderärztin, ehemals Universitätsklinikum Düsseldorf),Dr. Thomas Fischbach (Kinderarzt in Solingen und Präsident desBerufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte), Dr. Marcus Heidemann(Sprecher der Bielefelder Kinder- und Jugendärzte), Dr. Jens Kröger(Vorstandsvorsitzender von diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe),Prof. Dr. med Alfred Längler (Leitender Arzt der Abteilung für Kinderund Jugendmedizin und Ärztlicher Direktor am GemeinschaftskrankenhausHerdecke), Prof. Dr. Volker Peinelt (Mönchengladbach; ehemaligerHochschullehrer an der Hochschule Niederrhein, FachbereichOecotrophologie, zuständig für den Bereich Catering-Services mit demSchwerpunkt Schulverpflegung), Univ. Prof. Dr. med. Andreas Pfeiffer(Direktor der Abteilung Endokrinologie, Diabetes undErnährungsmedizin der Charité und der Abt. Klinische Ernährung amDeutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke), Prof.Dr. Thomas Reinehr (Chefarzt der Abteilung für PädiatrischeEndokrinologie, Diabetologie und Ernährungsmedizin, Vestische Kinder-und Jugendklinik der Universität Witten/Herdecke) sowie Sarah Wanders(Vorsitzende junge lehrer nrw).foodwatch forderte die nordrhein-westfälische UmweltministerinUrsula Heinen-Esser auf, den Argumenten der Experten zu folgen und imSinne der Kindergesundheit die Kakao-Förderung mit Steuergeldern zustoppen. Nordrhein-Westfalen ist neben Berlin und Brandenburg daseinzige Bundesland, das an der Förderung gezuckerter Milchproduktefesthält. Nach Kritik von foodwatch hatte zuletzt Hessen ein Ende derKakao-Förderung verkündet. In NRW kündigte Ministerin Heinen-Essereine Evaluation des Schulmilchprogramms bis zu den Herbstferien an.15 Prozent der Kinder und Jugendlichen gelten als übergewichtig -ein wesentlicher Grund dafür ist eine unausgewogene Ernährung.Besonders der zu hohe Konsum gezuckerter Lebensmittel wird vonErnährungswissenschaftlern, der Ärzteschaft und derWeltgesundheitsorganisation gleichermaßen bemängelt. DieBundesregierung hat Zuckerreduktion zum politischen Ziel erklärt. AusSicht von foodwatch ist die Zucker-Förderung über dasSchulmilchprogramm daher verfehlt. Stattdessen müsse das Land eineausgewogene Mittagsverpflegung mit verpflichtenden Qualitätsstandardsdurchsetzen, über die auch die Kalziumversorgung gewährleistet werdenkann. Zudem könne ein Schulobst- und Gemüse-Programm für alle Schulenstatt nur für einige in NRW angeboten werden. Nicht zuletzt sind dieSchulmilchprodukte in NRW alles andere als günstig - wollen Elternoder Schulen den Kindern regelmäßig Milch anbieten, können sie diesüber Produkte aus dem Handel deutlich preisgünstiger umsetzen.Link: E-Mail-Aktion von foodwatch:www.aktion-schulmilch.foodwatch.deQuellen und weiterführende Informationen:- Empfehlungsschreiben inklusive Zitaten von Ärzten,Wissenschaftlern und Experten für Änderungen amNRW-Schulmilchprogramm: www.t1p.de/w07x- Zusammenfassung der foodwatch-Recherchen zu Schulmilch (Stand:14. August 2018): www.t1p.de/tgu4Pressekontakt:Andreas WinklerE-Mail: presse@foodwatch.deTel.: +49 (0)30 / 24 04 76 290Original-Content von: foodwatch e.V., übermittelt durch news aktuell