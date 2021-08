Keinen Bock, dein Portfolio zu verwalten? 3 Top-Aktien zum Kaufen und Liegenlassen

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Top-Aktien, die man einfach kaufen und liegen lassen kann, können für Foolishe Investoren überaus ratsam sein. Insbesondere, wenn man keine Lust hat, sich um sein Geld aktiv zu kümmern. Oder möglicherweise keine Zeit.

Riskieren wir heute daher einen Blick auf drei solcher Top-Aktien, die unter dieser Prämisse einen Blick wert sein könnten. Vielleicht ist ja auch für dich etwas dabei.

Top-Aktie zum Kaufen und Liegenlassen: Fresenius

Eine erste Top-Aktie, die man kaufen und liegen lassen könnte, ist für mich die von Fresenius (WKN: 578560). Das defensive Geschäftsmodell als Gesundheitskonzern hat inzwischen zu einer adeligen Dividende geführt. Außerdem hat COVID-19 und die Pandemie gezeigt, dass es trotz Einschränkungen operativ und vor allem mit Blick auf den Gewinn wenig Grund zur Besorgnis gegeben hat. Eigentlich blieb alles weitgehend beim Alten.

Langfristig orientiert können Investoren bei der Aktie von Fresenius auf einen Turnaround setzen. Mit Blick auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 14 und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von deutlich unter 1 ist die fundamentale Bewertung günstig. Spätestens, wenn ein moderates Wachstum kommen sollte, könnte die Aktie im Wert steigen. Wann auch immer das letztlich nachhaltig der Fall sein sollte.

In der Zwischenzeit können Investoren, die diese Top-Aktie kaufen und liegen lassen, eine Dividendenrendite von ca. 2 % einkassieren. Wobei dieser Wert aufgrund der aristokratischen Dividende und einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 30 % noch wachsen dürfte.

Novo Nordisk: Von einem moderaten Wachstumsmarkt profitieren

Mit der Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) gibt es eine weitere Top-Aktie, die man langfristig orientiert kaufen und liegen lassen könnte. Das dänische Unternehmen setzt auf Lösungen zur Behandlung von Diabetes. Weitere, kleinere Nebenmärkte runden eine defensive und unzyklische Ausrichtung ab.

Viele Investoren meiden die Aktie derzeit, weil sie vergleichsweise teuer wirkt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 26 für das laufende Geschäftsjahr ist die fundamentale Bewertung alles andere als preiswert. Auch eine Dividendenrendite in Höhe von 1,6 % wirkt alles andere als üppig. Das Zauberwort bei dieser Aktie ist jedoch das Wachstum.

Novo Nordisk konnte zuletzt erneut das Ergebnis je Aktie im gerade so zweistelligen Prozentbereich steigern. Mittelfristig möchte das Management währungsbereinigt eine Umsatzsteigerung in etwa dieser Höhe anstreben. Das bedeutet, die Aktie könnte in ihr ambitioniertes Bewertungsmaß hineinwachsen. Der Diabetes-Markt bietet langfristig orientiert ein Wachstum durch steigende Fallzahlen. Für mich ein weiterer Mix, der eine Top-Aktie zum Kaufen und Liegenlassen formen könnte. Auch wenn es womöglich Volatilität geben sollte.

Coca-Cola: Auch Kaufen und Liegenlassen möglich

Zu guter Letzt ist außerdem Coca-Cola (WKN: 850663) für mich eine Top-Aktie, die man grundsätzlich kaufen und liegen lassen könnte. Mal ehrlich: Wie wahrscheinlich ist es, dass wir in 10, 20 oder 30 Jahren weiterhin auf das Getränk setzen? Egal ob Light, in Natur oder in einer anderen Variante: Für mich ist diese Wahrscheinlichkeit aufgrund der starken Marke überaus hoch.

Neue Wachstumsmöglichkeiten ergeben sich durch neue Märkte. Beispielsweise alkoholische Getränke. Oder auch andere Dinge, die dem Management einfallen könnten. Es geht schließlich schon lange nicht mehr nur um die gleichnamige Coca-Cola.

Mit einer Dividendenrendite von ca. 3 % und einer Historie an Ausschüttungen, die bald 60 Jahre Dividendenwachstum kennt, ist auch hier eine defensive Basis gegeben. Oder eine, die eine Top-Aktie skizziert, die man kaufen und liegen lassen könnte.

