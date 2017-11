"Keine zweite Chance" hat Petra Schmidt-Schaller auf der Suche nach ihrer Tochter: SAT.1 zeigt den zweiteiligen Thriller nach dem Bestseller von Harlan Coben am 5. und 12. Dezember 2017 (FOTO)

Unterföhring (ots) -30. November 2017. "Wo ist meine Tochter?" Als Nora (PetraSchmidt-Schaller) aus dem Koma erwacht, ist nichts mehr, wie es war:Ihr Mann wurde erschossen, ihre einjährige Tochter Jella (AmelieTheine) ist spurlos verschwunden. Verzweifelt begibt sich die jungeÄrztin auf die Suche nach dem Täter - und bringt sich damit selbst ingrößte Gefahr!In der zweiteiligen SAT.1-Bestsellerverfilmung "Keine zweite Chance",basierend auf dem gleichnamigen Roman von Harlan Coben, erlebtSchauspielerin Petra Schmidt-Schaller genau dieses Horrorszenario:"Ich glaube, ein solches Schicksal ist so heftig, dass es in zweiRichtungen kippen kann: Man kann gebeutelt sein von Ohnmacht und garnicht wissen, was man tun soll oder man geht nach vorne. Ich wüsstenicht, wie ich handeln würde." Die von Nora empfundene Verlustangstim Film ist für Petra Schmidt-Schaller, selbst Mutter einessechsjährigen Kindes, kein unbekanntes Gefühl: "Mit der Geburt meinerTochter ist genau diese Angst hinzugekommen, die ich vorher nichtkannte. Die Angst davor, dass meinem Kind etwas passieren könnte oderes verschwindet." Die Empathie zu ihrer Filmrolle ließ die 37-Jährigeauch nach Drehschluss nicht los: "Nach ein paar Drehwochen fiel esmir in der Tat sehr schwer, außerhalb des Sets in eine 'Hochstimmung'zu kommen, weil ich die Geschichte so verinnerlicht habe", erinnertsich die Schauspielerin an den Dreh im Sommer zurück. Unterstützungerhält Schmidt-Schallers Rolle Nora in dem Thriller von ihrem Freundund Anwalt Leo, gespielt von Sebastian Bezzel. Noras unbändigerWille, Tochter Jella wiederzufinden, ist für den Vater von zweiKindern absolut nachvollziehbar: "Natürlich würde man für seineKinder alles tun und natürlich würde man sehr weit gehen, wenn siewirklich in Gefahr sind."So geht auch Nora im Film mehrmals bis an ihre körperlichen undpsychischen Grenzen: Kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhauserhält sie eine Lösegeldforderung von den Kriminellen Lydia (JosefinePreuß) und Pavel (Joan Pascu). Ein erstes Lebenszeichen von Jella.Doch die Übergabe scheitert und das Kind bleibt weiter verschwunden.Gemeinsam mit ihren Freunden Leo und Robert (Murathan Muslu) begibtsich die verzweifelte Mutter auf gefährliche Spurensuche und gerätselbst ins Visier der Polizei ...Der Thriller basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman vonHarlan Coben. Weitere Rollen übernahmen Sebastian Bezzels EhefrauJohanna Christina Gehlen als Leos Frau Clara, Inez Bjørg David undAndré Szymanski als Polizisten und Pegah Ferydoni als Noras besteFreundin. Produziert wurde "Keine zweite Chance" von Ariane Krampe(Ariane Krampe Filmproduktion), Regie führte Alexander Dierbach nachdem Buch von Hannah Hollinger.Pressestimmen:"Spannend, emotional und exzellent besetzt." (TV14)"Facettenreiches Whodunit, das von Anfang an fesselt." (TV direkt)"Gelungener Mix aus Spannung und Emotion." (TV Movie)"Mal laut und knallig, mal sensibel, leise und charakterstark -überraschende Wendungen inklusive." (Tittelbach.tv)SAT.1 zeigt den zweiteiligen Thriller "Keine zweite Chance" am 5.und 12. Dezember 2017, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere. WeitereInformationen zum Film sowie Interviews mit den Hauptdarstellernfinden Sie unter http://presse.sat1.de/keine_zweite_chancePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SELuise ErtlKommunikation/PR/FictionMedienallee 7·D-85774 UnterföhringTel. +49 89 9507 1171Luise.Ertl@ProSiebenSat1.comAndrea PernpeintnerTel. +49 89 9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell