Keine weitere Vernehmung Stadlers terminiert

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach dem Verhör des inhaftierten Audi -Chefs Rupert Stadler hat die Münchner Staatsanwaltschaft keine weiteren Termine angesetzt.



Sie gehe aber davon aus, dass es noch weitere Vernehmungen geben werde, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Stadlers Vernehmung im Gefängnis Augsburg-Gablingen habe den ganzen Mittwoch in Anspruch genommen, er habe Angaben gemacht. Zum Inhalt wollte die Staatsanwältin aber nichts sagen. Haftprüfung oder Haftbeschwerde habe Stadler nicht eingelegt.