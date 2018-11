Keine rasche Entscheidung über neue Russland-Sanktionen

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der aktuellen Spannungen zwischen Moskau und Kiew will Deutschland nicht kurzfristig über neue Sanktionen gegen Russland entscheiden.



Regierungssprecher Steffen Seibert verwies am Mittwoch in Berlin darauf, dass die laufenden Wirtschaftssanktionen noch bis Ende Januar in Kraft seien. Über eine mögliche Verlängerung müsse mit allen Partnern in der EU gesprochen werden - "denn Sanktionen werden in Europa einstimmig beschlossen". Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bezeichnete die Debatte ebenfalls als voreilig. Sanktionen seien "kein Wasserhahn, den man auf und zu macht".

Am Sonntag hatte die russische Küstenwache ukrainischen Militärschiffen die Durchfahrt durch die Meerenge von Kertsch vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim verweigert. Seibert rief Moskau zur Freilassung der festgenommenen Seeleute und zur Rückgabe der aufgebrachten Schiffe auf. "Aus unserer Sicht ist keine Rechtfertigung für den Einsatz militärischer Mittel durch Russland zu erkennen." Gleichzeitig warnte er beide Seiten vor einer weiteren Eskalation: "Das Gebot der Stunde ist Zurückhaltung und Dialog."

Zur Forderung, den Bau der Ostsee-Pipeline Nordstream 2 auf Eis zu legen, äußerte sich Seibert zurückhaltend. Es handle sich dabei in erster Linie um "ein Projekt der Wirtschaft". Gleichzeitig betonte er: "Es ist im europäischen Interesse, dass die Ukraine auch weiterhin eine Rolle als Transitland für russisches Gas spielt." Die Pipeline soll Gas aus Russland durch die Ostsee nach Westeuropa liefern - unter Umgehung der Ukraine./ax/DP/nas