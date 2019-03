"Keine organisationspolitischen Abenteuer bei der Beschaffung von Rüstungsgütern!"

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Der Verband der Beamten der Bundeswehr e.V. (VBB)begrüßt die durch den Expertenrat vorgeschlageneGrundsatzentscheidung, eine Änderung der Rechtsform des Bundesamtesfür Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr(BAAINBw) abzulehnen. Eine Rechtsformänderung hätte keinennennenswerten Einfluss auf die Verbesserung des Beschaffungswesensder Bundeswehr."Der VBB ist nach wie vor der Auffassung, dass auf dem Gebiet deräußeren Sicherheit organisationspolitisches Abenteurertum nichtsverloren hat", so der Bundesvorsitzende des Verbandes, Wolfram Kamm."Neben der Verfassungswidrigkeit einer solchen Rechtsformänderung alsauch der damit verbundenen eingeschränkten parlamentarischenKontrolle, muss der Schutz und die Sicherheit der Soldatinnen undSoldaten, Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer in den Auslandseinsätzen oberste Priorität bei denweiteren Entscheidungen genießen", so Kamm weiter.Daher gilt es unseres Erachtens beispielsweise eine Auslagerungausgewählter "Leuchtturm - Projekte" oder die Auflösung ganzerAbteilungen des BAAINBw und deren Verlagerung in bereitsprivatisierte Bereiche der Bundeswehr oder Abteilungen desBundesministeriums der Verteidigung (BMVg) zu verhindern. Dieaktuellen Probleme bei der Bekleidung als auch der IT, verantwortetdurch privatrechtliche Gesellschaften des Bundes, sowie die bekanntgewordenen Verzögerungen hinsichtlich Kosten und Zeit bei denLeuchtturmprojekten TLVS und MKS belegen, dass Rechtsformänderungenebenso wenig Verbesserungen im Projektverlauf bringen wie eineexklusiv ausgestattete Programmmanagementorganisation (PMO).Darüber hinaus verbietet sich angesichts der Komplexität desThemas die öffentliche Verbreitung vermeintlich einfacher Antwortenund die Zuweisung von Verantwortlichkeit für vermutete odertatsächlich bestehende Missstände, im Besonderen, wenn sie fastausnahmslos gegen die Beschäftigten des BAAINBw, gleich welcherStatusgruppe und deren gewählte Vertreter gerichtet sind. Die von denStreitkräften geforderten Produkte erfordern regelmäßig komplexeBeschaffungsprojekte von in der Regel exklusiven Einzelanfertigungen(aufgrund der geringen Stückzahlen) bei Monopolisten und sind dabeieben nicht mit dem Bau eines Flughafens oder Operngebäudes, was jabekanntermaßen auch nicht einfach zu sein scheint, zu vergleichen.Der Verband der Beamten der Bundeswehr erwartet, dass sich dieBundesministerin der Verteidigung, Frau Dr. Ursula von der Leyen, beider derzeit wieder aufflammenden, einseitigen Kritik vor dieBeschäftigten der Koblenzer Beschaffungsbehörde und derennachgeordneten Bereich stellt und sich bei ihren weiterenEntscheidungen von den Vorschlägen des durch sie persönlicheingesetzten Expertenrates leiten lässt. Es ist an der Zeit "sichehrlich zu machen" und den Kontext als auch die Prozesse derRüstungsbeschaffung zu analysieren und konsequent zu straffen.Blinder, politischer Aktionismus ist wenig hilfreich.Pressekontakt:Wolfram KammBundesvorsitzender des Verbandes der Beamten der Bundeswehr e.V.(VBB)Baumschulallee 18 a53115 BonnTelefon: 0228/389270E-Mail: mail@vbb-bund.deInternet: www.vbb-bundOriginal-Content von: Verband der Beamten der Bundeswehr e.V., übermittelt durch news aktuell