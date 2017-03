Keine oder späte Antwort auf Bewerbungseingänge / Forsa im Auftrag von Jobware: 62 Prozent der qualifizierten Angestellten sind genervt von fehlendem Feedback bei Bewerbungen (FOTO)

Paderborn (ots) -Fehlende oder späte Antworten auf Bewerbungen sind der nervigsteAspekt im Bewerbungsprozess. Dies bestätigen 62 Prozent derTeilnehmer einer Forsa-Befragung im Auftrag der Jobbörse Jobware.Ausbleibende Rückmeldungen nach Vorstellungsgesprächen kritisieren 58Prozent der Befragten, während 52 Prozent genervt sind von fehlendenBegründungen für eine Absage.Auch die Stellensuche kostet manchen Bewerber Nerven: 49 Prozentstören sich an unrealistischen Anforderungsprofilen inStellenanzeigen, während sich 31 Prozent über den hohen Zeitaufwandbeim Erstellen von Anschreiben und Lebenslauf ärgern. Leider schaffenauch die Online-Bewerbungsformulare, die von vielen Unternehmenangeboten werden, keine Abhilfe: 27 Prozent der Bewerber sehen hierSchwächen bei Aufbau und Struktur.Um den nervigsten Aspekt im Bewerbungsprozess zu entschärfen,bietet Jobware als erster Stellenmarkt in Deutschland eineFeedback-Garantie für Bewerber an. Bewerber, die nach 14 Tagen nochkeine Antwort auf ihre Bewerbung erhalten haben, können sichtelefonisch oder per E-Mail an Jobware wenden. Ob Fragen zumBewerbungsstand oder zur Stellenanzeige: Jobware kümmert sich umBewerber-Anliegen: www.jobware.de/Stellenmarkt/Feedback-Garantie.htmlZur Erhebung: Mittels computergestützten Telefoninterviews wurdenim Auftrag von Jobware 507 qualifizierte und leitende Angestellte imAlter von 18 bis 60 Jahren befragt, 02/2017.Über jobware: Jobware ist der Online-Stellenmarkt für Fach- undFührungskräfte, die mit anspruchsvollen Unternehmen in Kontakt tretenmöchten. Personaler schalten ihre Stellenanzeigen beimQualitätsprimus. Mit Bestnoten in aktuellen Tests und mehr als 2,5Millionen Seitenbesuchen im Monat ist Jobware einer der führendenStellenmärkte in Deutschland. www.jobware.de/Ueber-JobwareRedaktion und Kontakt:Jobware Online-Service GmbHBjörn Thomsen, M.A.Public RelationsTechnologiepark 3233100 PaderbornFon: 05251 / 5401 - 139Fax: 05251 / 5401 - 111presse@jobware.deOriginal-Content von: Jobware Online-Service GmbH, übermittelt durch news aktuell