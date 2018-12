Keine neuen Mechanismen für Nutzenbewertung (FOTO)

Berlin (ots) -Anlässlich der Verbändeanhörung zum Referentenentwurf des Gesetzesfür sichere Arzneimittelversorgung (GSAV) warnt der Bundesverband derPharmazeutischen Industrie (BPI) vor übereilten Entscheidungen. DazuDr. Martin Zentgraf, Vorstandsvorsitzender des BPI: "Wir brauchenkeine neue Mechanismen für die Zusatznutzenbewertung vonArzneimitteln, die als Orphan Drugs oder mit einer bedingtenZulassung in den Verkehr gebracht worden sind. Die Erfahrungenzeigen, dass die Zusammenarbeit zwischen Patienten, Ärzten undIndustrie funktioniert und Befristungsauflagen bereits heute erfülltwerden. Die angedachten Sanktionsmöglichkeiten zur Nutzenbewertung imGSAV sollen lediglich Kostendruck erzeugen, wo der Gesetzgeber ausgutem Grund einen gesetzlichen Zusatznutzen vorgesehenen hat:schwerkranke Patienten sollen möglichst frühzeitig mit wirksamenArzneimittel behandelt werden können. Zur Verbesserung derDatenerhebung und -qualität tragen unterschiedliche Anforderungen aufeuropäischer und nationaler Ebene jedenfalls nicht bei."Auch wenn der BPI grundsätzlich das Anliegen des Gesetzgebersbegrüßt, mit dem GSAV Themen wie die gesteigerten Anforderungen beider Arzneimittelüberwachung effektiver anzupacken, können dieRückschlüsse aus unterschiedlichen Einzelfällen nicht Anlass dafürsein, das Arzneimittelüberwachungssystem oder die Versorgung in Gänzein Frage zu stellen. So gehen für den BPI die geplanten gesetzlichenÄnderungen für Seltene Leiden (Orphan Diseases) weit über ein Maßhinaus, das noch als erforderlich angesehen werden könnte. Dies giltebenso für Arzneimittel, die "unter besonderen Umständen" oder imRahmen einer "bedingten Genehmigung für das Inverkehrbringen"zugelassen wurden.Kritik übt der BPI auch an den Regelungen, die Liefer- undVersorgungsengpässen bei Rabattarzneimitteln vorbeugen sollen. BeimAbschluss von entsprechenden Vereinbarungen soll demnach von denKrankenkassen "eine unterbrechungsfreie und bedarfsgerechteLieferfähigkeit des Arzneimittels zu berücksichtigen sein."Zentgraf: "Hier müssen die Krankenkassen in die Verantwortunggenommen werden. Sie müssen das Risiko für Lieferschwierigkeiten beider Auswahl ihrer Vertragspartner so gering wie möglich halten.Können sie das nicht, müssen die Kassen auch die Mehrkosten, die sichaus einer Leistungsstörung im Rabattvertrag ergeben, tragen." Für dieKrankenkassen wäre es ein Leichtes, sich vor etwaigen Ansprüchen zuschützen: Rabattverträge müssen grundsätzlich mit mehrerenpharmazeutischen Unternehmern abgeschlossen werden, und für dievertragsgegenständlichen Arzneimittel muss es mindestens dreiWirkstoffquellen geben.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin:Julia Richter,Tel. 030 27909-131, jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell