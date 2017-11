Bonn (ots) -Sperrfrist: 16.11.2017 15:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.DBU-Finanzchef Dittrich: Klimaschutz ist Chance für Innovation undWettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft"Wir müssen möglichst bald mit einem sozial verträglichen Ausstiegaus der Kohle beginnen, sonst werden wir unsere Klimaschutzzielenicht erreichen. Immer mehr große und kleine Unternehmen erkennendies und bekennen sich zum Kohleausstieg", sagte heute MichaelDittrich, Finanzchef der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), imRahmen der Weltklimakonferenz in Bonn bei einer Veranstaltung mit derStiftung Mercator. Die DBU fördert mit jährlich rund 50 MillionenEuro vor allem Projekte kleiner, mittelständischer Unternehmen improduktionsintegrierten Umweltschutz. Seit zwei Jahren nehme die DBUkeine Neuinvestments mehr in Kohle vor. "Für Deutschland wird derschrittweise Ausstieg aus der Kohleverstromung ein notwendigerBeitrag zum Erreichen der Klimaziele sein. Für langfristigausgerichtete Investoren ist ein Ausstieg aus der Kohlewirtschaftdaher ökologisch und ökonomisch sinnvoll", so Dittrich.Rentiert sich: Nachhaltige KapitalanlagenSeit über zehn Jahren seien nachhaltige Kapitalanlagen ein festerBestandteil der Anlagestrategie des hauseigenen Vermögensmanagementsder DBU. Eigene Untersuchungen und die Erfahrungen der letzten zehnJahre mit der DBU-Kapitalanlage zeigten, dass eine breit gestreute anNachhaltigkeitskriterien orientierte Anlage in Aktien oderUnternehmensanleihen keine Nachteile bei den Ergebnissen erwartenlasse. 85 bis 90 Prozent aller Aktien und Anleihen von Unternehmen imBestand der DBU seien nachhaltig. Zudem habe die DBU Ende 2015beschlossen, keine Neuinvestments mehr in Kohle vorzunehmen undbestehende Engagements abzubauen.Klimaschutz fördert Wettbewerbsfähigkeit der deutschen WirtschaftDittrich: "Der Klimaschutz führt zu hohen Investitionen. Aber nochteurer wird es, wenn wir die Klimaschutzziele nicht erreichen und dieprognostizierten Folgen eintreten." Die vielen Umweltpioniere, dievon der DBU gefördert werden, würden deutlich zeigen: EineVorreiterrolle beim Klimaschutz bedeute auch eine große Chance fürdie Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der deutschenWirtschaft. "Deshalb müssen wir jetzt Fahrpläne oder Wege verabreden,wie wir diese sehr ehrgeizigen Ziele konkret erreichen wollen", soder DBU-Finanzchef.9.500 Projekte mit Hilfe von über 1,7 Milliarden Euro gefördertSeit Aufnahme der Förderarbeit vor 25 Jahren hat die DBU über9.500 Projekte mit über 1,7 Milliarden Euro gefördert. Finanziert ausdem Stiftungskapital von heute über zwei Milliarden Euro stellt dieDBU jährlich etwa 50 Millionen Euro für neue Projekte zur Verfügung.Die DBU fördert ausschließlich zeitlich und thematisch klar umgrenzteProjekte und betreibt keine institutionelle Förderung vonOrganisationen.Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kerstin HeemannKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell